H3C raggiunge il mercato italiano con ICOS

Il mercato italiano ha visto, negli ultimi giorni, la nascita di una nuova partnership di distribuzione in ambito tecnologico. ICOS, distributore a valore aggiunto di soluzioni per l’infrastruttura e la sicurezza IT, e H3C, specialista globale nelle soluzioni digitali, hanno annunciato la loro partnership nel corso di un evento tenutosi a Milano davanti a un gruppo di partner di canale. L’evento ha suggellato ufficialmente la finalizzazione della partnership attraverso la firma pubblica del contratto, firma che ha visto la partecipazione di Gary Huang, Co-president e President of International BG di di H3C, e Federico Marini, Amministratore Delegato di ICOS.

Con questo accordo ICOS si assume l’impegno di implementare un’efficace rete di distribuzione in grado di consolidare la presenza di H3C sul territorio italiano. A tal fine, ICOS aggiungerà le proprie competenze di sviluppo del canale a un’offerta di soluzioni tra le più complete del settore.

L’Identikit di H3C

H3C dispone di capacità infrastrutturali digitali complete nei settori dell’elaborazione, dello storage, del networking, della sicurezza, dei terminali, ecc. L’azienda collabora con i propri partner per fornire soluzioni basate su scenario in grado di supportare la trasformazione digitale dei propri clienti in tutti i settori, quali Carrier, PA, Istruzione, Sanità, Manifatturiero, ecc.

H3C considera l’innovazione tecnica come la base dello sviluppo dell’azienda. Attualmente, oltre il 50% dei suoi dipendenti è impegnato in attività di ricerca e sviluppo e il 12% del fatturato è investito in R&S. L’azienda possiede oltre 14.600 brevetti, di cui più del 90% sono brevetti di invenzione. I prodotti e le soluzioni di H3C continuano a detenere la leadership del mercato. La quota di mercato degli switch di rete per campus, dei server blade e del wireless aziendale è al primo posto in Cina. Allo stesso tempo, le quote di mercato dell’HCI e dello switch sono tra le prime 5 a livello mondiale, il che rafforza la fiducia di H3C nel fornire prodotti e soluzioni di alta qualità al mercato estero.

H3C collabora attivamente con partner del settore e dell’ecosistema in tutto il mondo per far progredire l’economia digitale e accelerare la trasformazione digitale. Grazie a una profonda conoscenza dei mercati locali e a una profonda esperienza nella digitalizzazione, H3C ha replicato con successo le proprie capacità all’estero, consentendo ai clienti di diversi Paesi di migliorare l’esperienza di rete, migliorare l’efficienza operativa e ridurre i costi e le sfide della manutenzione. Implementando soluzioni all’avanguardia, H3C aiuta i clienti a fornire una connettività più veloce, affidabile e sicura.

Dichiarazioni

Gary Huang, Co-president e President of International BG di di H3C, ha dichiarato: “la missione di H3C è diventare il partner più affidabile dei nostri clienti per l’innovazione aziendale e la trasformazione digitale. Lavoreremo a stretto contatto con i nostri clienti, partner ed esperti del settore per fornire soluzioni digitali più integrate e localizzate a tutti i settori, per portare un futuro digitale migliore e realizzare una vita migliore di cui tutti possano godere. Collaborando con ICOS, non ci limitiamo a entrare in un nuovo mercato, ma importiamo una tradizione di eccellenza e una promessa di innovazione. Questa partnership è destinata a ridefinire il panorama tecnologico italiano, guidando le aziende verso una crescita e una competenza digitale senza precedenti”.

Nell’esprimere la propria soddisfazione per la conclusione dell’accordo, Federico Marini, Managing Director di ICOS, ha così commentato: “Quest’oggi celebriamo un passaggio molto importante per ICOS. H3C è un brand di assoluto prestigio che garantisce continuità alla nostra offerta infrastrutturale ed è perfettamente in linea con la propensione all’innovazione che da sempre ci caratterizza. Di H3C apprezzo la completezza dell’offerta, che spazia in tutti gli ambiti dell’IT enterprise, ed in particolar modo la leadership nelle soluzioni di connettività e networking, che complementano ed arricchiscono il nostro portfolio. Tutto ciò unito a un continuo impegno in Ricerca e sviluppo che risponde alle più attuali esigenze della trasformazione digitale, aiutando così i nostri partner a massimizzare il loro ruolo di innovatori tecnologici”.