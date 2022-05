Hailo arricchisce il listino di EBV Elektronik

EBV Elektronik, società Avnet, ha annunciato la firma di un nuovo accordo di franchising di distribuzione per la regione EMEA con Hailo, produttore all’avanguardia di chip per intelligenza artificiale (AI).

Hailo offre un’ampia gamma di acceleratori AI, tra cui l’innovativo processore AI Hailo-8™ e i moduli di accelerazione AI ad alte prestazioni M.2 e Mini PCIe. Hailo-8, caratterizzato da un massimo di 26 Tera operazioni al secondo (TOPS) e da un consumo energetico tipico di 2.5W, offre prestazioni edge superiori e un’efficienza energetica all’avanguardia. Questo processore consente ai dispositivi edge di eseguire sofisticate applicazioni di deep learning su larga scala.

Le soluzioni Hailo si connettono alle piattaforme a livello di scheda tramite interfaccia PCIe. Ciò consente di ottenere soluzioni AI ad alte prestazioni altamente efficienti dal punto di vista energetico quando utilizzate con Intel/AMD x86 o Raspberry Pi Compute Module 4, nonché con processori basati su ARM, come quelli prodotti da NXP Semiconductors, STMicroelectronics e Renesas. Un altro prodotto chiave Hailo che sfrutta i vantaggi della tecnologia AI è il SoM (system-on-module) integrato MicroSys Electronics miriac AIP-S32G274A, il quale si basa su processori NXP e include il supporto per i moduli di accelerazione AI Hailo-8.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Orr Danon, CEO di Hailo: «Questo accordo con EBV rappresenta per la nostra tecnologia di intelligenza artificiale un’importante opportunità per conseguire una maggiore penetrazione in tutta Europa, e non solo, nell’ambito di una vasta gamma di mercati, tra cui industry 4.0, automotive, smart retail, smart city e smart home».

Per Susanne Betting, Senior Director Supplier Marketing di EBV Elektronik: «La tecnologia Hailo è all’avanguardia nelle applicazioni di intelligenza artificiale e di deep learning. Questi prodotti rappresentano un’importante integrazione al nostro portafoglio di soluzioni per intelligenza artificiale. Vanno a complementare la gamma di microprocessori dei nostri principali fornitori di silicio ed estendono in modo significativo le opzioni che abbiamo a disposizione per offrire ai nostri clienti una gamma di soluzioni di intelligenza artificiale di livello mondiale».