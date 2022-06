Samsung Sound Tower protagonista dell’estate 2022

Samsung ha scelto questi primi mesi estivi del 2022 per lanciare la nuova gamma di Sound Tower Samsung, composta dai modelli MX-ST90B, MX-ST50B e MX-ST40B: speaker dotati di audio bidirezionale e bassi dinamici, le Sound Tower Samsung sono dispositivi versatili e dal design rinnovato, ideali per chi desidera un audio immersivo, sia in casa che fuori.

Un audio dinamico e con bassi potenti

Grazie all’esclusivo audio bidirezionale, è possibile ottenere un suono ancora più pieno, che riempie la stanza, diffondendo la musica su un’area più vasta. Il top di gamma (ST90B) si distingue per i forti bassi dinamici e una potenza di 1700 W, che consentono di intensificare l’audio e valorizzare le basse frequenze.

Connettività per il massimo divertimento

La connettività wireless rende semplicissimo collegare la Sound Tower al TV o allo smartphone: basta attivare il Bluetooth ed è fatta. Inoltre, è possibile collegare tra loro fino a 10 dispositivi in wireless utilizzando Group Play, per condividere la musica con gli amici e dare a tutti la possibilità di ascoltare il proprio brano preferito: posizionando e collegando più Sound Tower nello stesso ambiente, è possibile ottenere un’esperienza sonora più ricca, con e senza fili. Grazie a un’app dedicata, è inoltre possibile regolare facilmente gli effetti della Sound Tower direttamente dal dispositivo mobile e impostare quelli che più si adattano alla situazione e al genere musicale in riproduzione.

La musica preferita, dentro e fuori casa

Le nuove Sound Tower Samsung consentono di valorizzare qualsiasi esperienza di ascolto, sia al chiuso che all’aperto. Gli speaker possono essere utilizzati ovunque, grazie alla batteria capace di garantire fino a 18 ore di autonomia, e vantano un pannello esterno resistente ai getti d’acqua da qualsiasi direzione, garantito dalla certificazione waterproof IPX5: anche se il party in piscina diventa scatenato, gli schizzi d’acqua non sono un problema!

La Sound Tower è l’anima della festa grazie agli effetti luminosi ottimizzati che garantiscono l’atmosfera perfetta: sono infatti disponibili innovative modalità di illuminazione – Party, Ambient, Dance, Thunder Bolt, Star – e differenti effetti DJ, adatti a qualsiasi genere musicale e ambiente. In più, la modalità Karaoke permette di collegare contemporaneamente fino a due microfoni, così da massimizzare il divertimento.

I nuovi modelli di Sound Tower sono disponibili a partire da 399 euro.