Horsa rafforza il suo posizionamento sul mercato HR

Horsa, system integrator leader a livello nazionale, che progetta e implementa soluzioni ICT destinate alle medie e grandi imprese, ha annunciato l’acquisizione di Zenc Holding, che controlla Pentasoft e HR Sistemi, e di HR Servizi, società Top Partner Zucchetti, con una presenza consolidata e affermata nel mercato dei servizi e delle soluzioni HR.

Pentasoft, HR Sistemi e HR Servizi, con ricavi complessivi pari a 5,2 milioni di euro nel 2021 e più di 70 dipendenti con competenze specifiche, verranno integrate nella nuova business unit del gruppo, Horsa ONE, dedicata ai servizi e soluzioni innovativi nell’ambito delle risorse umane. Tra i fondatori di queste società Gianni Amenta, Roberto Colonna e Matteo Tassinari che faranno parte anche del Board direttivo della nuova Business Unit.

L’operazione ha l’obiettivo di rispondere a una richiesta del mercato sempre crescente in ambito risorse umane ampliando il portafoglio dell’offerta applicativa e consulenziale di Horsa sfruttando la complementarità di questa nuova offerta con il resto del Gruppo.

Pentasoft e HR Sistemi operano sulle soluzioni Zucchetti per le Risorse Umane in ambito software, hardware e servizi applicativi. HR Servizi offre servizi di elaborazione paghe, budget, presenze e travel per conto dei propri clienti, sia in modalità outsourcing che insourcing.

Grazie agli altissimi livelli di competenza e professionalità, le società sono accreditate come strutture certificate sull’intera gamma dei servizi e prodotti HR Zucchetti, proponendosi come partner strategico per la direzione Risorse Umane dei clienti. Il posizionamento della nuova Business Unit, particolarmente vantaggioso anche su clienti enterprise, permetterà a Horsa di penetrare ulteriormente il mercato.

Per queste società l’ingresso in Horsa rappresenta molteplici opportunità di integrazione con le strutture del Gruppo a partire dalla copertura territoriale e dalle possibili soluzioni in ambito ERP e Analytics, oltre ai servizi tecnologici e cloud.

Come sottolineato a chiosa di una nota ufficiale alla stampa da Nicola Basso, amministratore delegato di Horsa: «La creazione di Horsa ONE è stata una scelta naturale per il Gruppo, all’interno del nostro percorso di crescita. Horsa introduce una nuova linea di offerta partendo da competenze e risorse che godono già di un posizionamento di leadership in un mercato altamente specializzato».

Infine, per Gianpaolo Ficara, Partner & Direttore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane di Horsa che ha promosso e coordinato questa operazione: «Il modello di business unico e l’offerta ben articolata delle tre società ci permettono di ampliare ulteriormente la nostra offering HR, una delle aree su cui stiamo puntando da qualche anno e di cui il team sarà il cuore pulsante. Il piano strategico della nuova business unit, Horsa ONE, consentirà di rafforzare il posizionamento sul mercato HR».