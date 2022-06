HPE Partner Ready Vantage: HPE lancia un nuovo programma di canale

Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) ha annunciato ieri un nuovo programma per i partner, HPE Partner Ready Vantage. Basandosi sul pluripremiato programma HPE Partner Ready, HPE Partner Ready Vantage è stato creato appositamente per aiutare i partner ad adattarsi e prosperare nel mercato in continua evoluzione di oggi. Il programma è focalizzato sui partner che seguono un approccio as-a-service e ne riconosce e sviluppa le capacità. Il nuovo programma HPE Partner Ready Vantage offre ai partner la flessibilità necessaria per soddisfare le richieste dei clienti e accelerare i loro risultati aziendali.

Oltre al programma, HPE ha anche annunciato aggiornamenti per HPE Pro Series, nuovi miglioramenti a Partner Connect e un aggiornamento dell’HPE Partner Portal per semplificare e migliorare l’esperienza dei partner HPE e dei loro clienti.

I partner di oggi devono affrontare importanti cambiamenti nel mercato. Piuttosto che semplici fornitori di componenti specifici dell’infrastruttura, i clienti desiderano partner che comprendano la loro attività e forniscano e gestiscano soluzioni complete che li aiutino a risolvere sfide specifiche e raggiungere obiettivi aziendali chiave con risultati misurabili. Invece di approcci focalizzati sulla spesa in conto capitale (CapEx), i clienti ora richiedono accordi per le spese operative (OpEx), in cui i partner forniscono soluzioni as-a-service di facile utilizzo che consentono loro di pagare solo ciò di cui hanno bisogno. E, più che mai, i clienti cercano partner affidabili, forniscano un servizio e un supporto completo e continuo, personalizzato in base alle loro esigenze e obiettivi aziendali specifici. Infatti, secondo IDC , il 76% dei clienti b2b desidera che i partner si assumano più responsabilità amministrative e operative quotidiane per l’infrastruttura, in modo che il personale IT interno possa concentrarsi maggiormente sul proprio business.

HPE Partner Ready Vantage affronta questi cambiamenti del mercato e offre ai partner le scelte di cui hanno bisogno per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei loro clienti. Il programma offre flessibilità ai partner per identificare e perseguire nuove opportunità, rafforzare le relazioni con i clienti, espandere la loro penetrazione sul mercato e fornire soluzioni complete che offrono risultati aziendali quantificabili per i clienti. In breve, HPE Partner Ready Vantage consente ai partner di fornire le soluzioni desiderate dai clienti, nei modi che meglio soddisfano i propri obiettivi di business.

“Apprezziamo il nostro ecosistema di partner e ci impegniamo a investire nel loro successo. Crediamo nel potere della collaborazione per fornire le migliori soluzioni e servizi che aiutano i nostri partner a esprimere il loro pieno potenziale”, ha affermato George Hope, worldwide head of partner sales di HPE. “Man mano che i partner evolvono i loro modelli di business per soddisfare le richieste dei clienti di oggi, hanno bisogno di un programma flessibile progettato per aiutarli a fornire, indipendentemente da come i loro clienti scelgono di acquistare o quali siano le loro priorità. HPE Partner Ready Vantage consente ai partner di partecipare in modo più completo all’intero ciclo di vita del cliente ed è ottimizzato per le esigenze aziendali in evoluzione dei nostri partner per accelerare la loro crescita e consentirne il successo”.

HPE Partner Ready Vantage

Progettato per creare maggiori opportunità per i partner di costruire occasioni di business e approfondire le relazioni di lunga data con i clienti, HPE Partner Ready Vantage è:

In sintonia con il modo in cui i partner vogliono fare affari . I Centers of Expertise (COE), focalizzati su aree di business chiave, e sono strutturati per allinearsi alle competenze dei partner attuali o futuri. I partner possono raggiungere nuovi mercati e nuovi flussi di entrate scegliendo di fornire secondo le modalità che preferiscono, sia on-premise, cloud o ibrida.

. I Centers of Expertise (COE), focalizzati su aree di business chiave, e sono strutturati per allinearsi alle competenze dei partner attuali o futuri. I partner possono raggiungere nuovi mercati e nuovi flussi di entrate scegliendo di fornire secondo le modalità che preferiscono, sia on-premise, cloud o ibrida. Ottimizzato con maggiore flessibilità. Il programma partner unificato e il portale aggiornato comprendono i portafogli HPE e Aruba, in modo che i partner possano fornire soluzioni adatte alla loro attività. I partner possono accedere rapidamente e facilmente alle informazioni di cui hanno bisogno, dedicando meno tempo alla ricerca e più tempo a fornire valore ai propri clienti.

Il programma partner unificato e il portale aggiornato comprendono i portafogli HPE e Aruba, in modo che i partner possano fornire soluzioni adatte alla loro attività. I partner possono accedere rapidamente e facilmente alle informazioni di cui hanno bisogno, dedicando meno tempo alla ricerca e più tempo a fornire valore ai propri clienti. Progettato per una crescita as-a-service. Indipendentemente da dove si trovino i partner nel loro percorso as-a-service, possono sviluppare o migliorare la propria esperienza nel servizio. I partner possono posizionare la propria attività come leader di mercato sfruttando le soluzioni HPE edge-to-cloud, basate su HPE GreenLake, per sviluppare esperienze cliente uniche per espandere la propria attività.

“Riconoscendo che i nostri partner svolgono molti ruoli e desiderano essere riconosciuti per le loro varie aree di competenza, HPE Partner Ready Vantage offre un approccio completo a 360 gradi, rivolgendosi ai modelli di business e alimentando, promuovendo e sostenendo i partner in base alle loro capacità e competenze”, ha aggiunto Jesse Chavez, worldwide vice president partner programs and operations di HPE.

Il nuovo programma è organizzato in tre percorsi: Build, Sell e Service. Su questi binari sono concentrati i COE, che offrono abilitazione su misura, formazione, iniziative di go-to-market e strumenti di vendita.

Il Build Track è progettato per consentire ai partner di integrarsi con la tecnologia HPE, sfruttare soluzioni preconfezionate, testate e comprovate da HPE e dai partner tecnologici HPE. I partner possono anche sviluppare le proprie applicazioni utilizzando le piattaforme aperte di HPE per fornire le soluzioni che soddisfano le esigenze dei loro clienti.

è progettato per consentire ai partner di integrarsi con la tecnologia HPE, sfruttare soluzioni preconfezionate, testate e comprovate da HPE e dai partner tecnologici HPE. I partner possono anche sviluppare le proprie applicazioni utilizzando le piattaforme aperte di HPE per fornire le soluzioni che soddisfano le esigenze dei loro clienti. Il Sell Track è progettato per aiutare i partner a far crescere la propria attività come servizio offrendo soluzioni a valore aggiunto da tutto il portfolio HPE

è progettato per aiutare i partner a far crescere la propria attività come servizio offrendo soluzioni a valore aggiunto da tutto il portfolio HPE Il Service Track è progettato specificamente per i partner focalizzati sulla fornitura di servizi lungo tutto il ciclo di vita del cliente, inclusi: consulenza, valutazione, progettazione, integrazione, implementazione, migrazione, supporto e gestione.

“Abbiamo creato i COE dei servizi per aiutare i partner a eccellere in un mondo as-a-service“, ha affermato Donna Grothjan, vicepresidente dei canali mondiali per Aruba, una società di Hewlett Packard Enterprise. “Abbiamo adottato un approccio personale poiché abbiamo sviluppato tutti i componenti di questo nuovo programma. Abbiamo deciso di includere il tutoraggio insieme a una vasta gamma di formazione e workshop vitali per i nostri partner. Ci siamo basati sulle migliori pratiche globali per costruire gli elementi del programma, il tutto nel tentativo di aiutare i nostri partner a estendere ed espandere le loro attività, avere tempi di attivazione più rapidi, ridurre il tasso di abbandono e ottenere tassi di rinnovo superiori alla media per i clienti.”

A oggi sono disponibili i seguenti COE Aruba Service: Customer Success, Managed Services e Professional Services. I COE per le tracce Build and Sell, insieme ai COE del servizio cloud ibrido, saranno disponibili per tutti i partner nel corso del prossimo anno.

Ultimi miglioramenti alla serie HPE Pro

La serie HPE Pro consente ai partner HPE di distinguersi per la loro esperienza fornendo un’esperienza di abilitazione personalizzata per i professionisti delle vendite, della tecnica e del marketing dei partner. I partner possono sfruttare i forum virtuali per connettersi con esperti e specialisti, accedere alla formazione basata sui risultati e incentrata sul carico di lavoro e migliorare l’efficacia del digital marketing attraverso una serie di strumenti, contenuti e risorse di marketing.

HPE Tech Pro è stato aggiornato per espandere le sue offerte di abilitazione a supporto di nuovi ruoli tecnici in linea con HPE Partner Ready Vantage. Le nuove offerte sono rivolte ai partner che perseguono modelli di business as-a-service che richiedono competenze nel cloud e nei servizi gestiti insieme a capacità di successo dei clienti per raggiungere i propri obiettivi.

è stato aggiornato per espandere le sue offerte di abilitazione a supporto di nuovi ruoli tecnici in linea con HPE Partner Ready Vantage. Le nuove offerte sono rivolte ai partner che perseguono modelli di business as-a-service che richiedono competenze nel cloud e nei servizi gestiti insieme a capacità di successo dei clienti per raggiungere i propri obiettivi. HPE Sales Pro è stato aggiornato in base al feedback dei partner per consentire ai partner stessi di accedere rapidamente all’abilitazione più pertinente e aggiornata per condurre conversazioni personalizzate con sicurezza e aumentare le vendite. Le nuove funzionalità includono un portale personalizzato con uno stato di certificazione unico e moduli di formazione, curriculum di Portfolio Learning con percorsi curati e interattivi e Top Recommended Training (TRT) per rendere più facile per i partner trovare e dare priorità ai moduli di formazione pertinenti e di impatto. Sono state inoltre aggiunte nuove funzionalità di apprendimento On-The-Go in cui i moduli di formazione possono essere utilizzati come podcast, video o seminari basati sul Web, guide alla discussione sui risultati con accesso rapido a domande coinvolgenti da utilizzare nelle conversazioni di vendita e un Industry Business Value Framework che consente ai partner di prepararsi meglio per conversazioni incentrate sul settore.

è stato aggiornato in base al feedback dei partner per consentire ai partner stessi di accedere rapidamente all’abilitazione più pertinente e aggiornata per condurre conversazioni personalizzate con sicurezza e aumentare le vendite. Le nuove funzionalità includono un portale personalizzato con uno stato di certificazione unico e moduli di formazione, curriculum di Portfolio Learning con percorsi curati e interattivi e Top Recommended Training (TRT) per rendere più facile per i partner trovare e dare priorità ai moduli di formazione pertinenti e di impatto. Sono state inoltre aggiunte nuove funzionalità di apprendimento On-The-Go in cui i moduli di formazione possono essere utilizzati come podcast, video o seminari basati sul Web, guide alla discussione sui risultati con accesso rapido a domande coinvolgenti da utilizzare nelle conversazioni di vendita e un Industry Business Value Framework che consente ai partner di prepararsi meglio per conversazioni incentrate sul settore. HPE Marketing Pro è stato reinventato per soddisfare al meglio le esigenze dei partner e offrire una partner experience migliorata attraverso un accesso più semplice agli strumenti e ai contenuti di marketing HPE. Un nuovo gateway HPE Marketing Pro offre un accesso intuitivo e semplificato a tutti gli strumenti di marketing HPE, mentre un HPE Social Media Center riprogettato presenta un’interfaccia utente migliorata con navigazione consolidata, filtro dei contenuti, guide aggiornate e funzionalità aggiuntive. I partner troveranno anche nuovi contenuti didattici nell’HPE Partner Learning Center, inclusi moduli su Marketing Analytics, Social Trends, Search/SEO update e Social Media/Social Selling.

Partner Connect

Partner Connect è una piattaforma digitale che abilita connessioni customer-to-partner e partner-to-partner, per accelerare la capacità di trovare le soluzioni e le competenze giuste per soddisfare le esigenze aziendali. Partner Connect offre funzionalità di localizzazione che collegano gli utenti a migliaia di partner HPE con funzioni di ricerca basate su esperienza, tipo di partner, posizione, parola chiave e presto anche per soluzione.

Partner Connect si basa sulle fondamenta di Cloud28+, una piattaforma di business digitale che è cresciuta in un decennio fino a diventare la più grande comunità di servizi cloud. Il successo storico di questa fondazione consente a Partner Connect di portare tutte le categorie di partner, le proprietà intellettuali e le capacità su una scala più ampia e un framework per offrire a tutti i partner HPE una piattaforma per aumentare la loro visibilità e mostrare competenze, soluzioni e leadership di pensiero.

Dal lancio nel dicembre 2021, sono stati continuamente implementati miglioramenti per aumentare l’esperienza utente e le opportunità di collaborazione. L’autoprofilazione di base ha consentito ai partner di aggiornare le proprie informazioni e la categorizzazione e da oggi i partner vedranno il lancio di un’autoprofilazione avanzata che consentirà ai partner di mostrare i propri prodotti e servizi HPE con un maggiore controllo su come evidenziare e promuovere le proprie soluzioni.

Il portale HPE Partner Ready offre un’esperienza utente avanzata

HPE Partner Ready Portal è stato aggiornato con un design incentrato sulla navigazione semplificata e sull’integrazione del sito. La home page ridisegnata presenta una sezione “Novità” per notizie, eventi, promozioni e webinar e i collegamenti al menu consolidati forniscono un rapido accesso agli strumenti aziendali e ai contenuti pertinenti.

Aspetto e funzionalità rinnovati : i riquadri della dashboard degli strumenti migliorati sono ottimizzati per contenere dati aziendali come il compenso del partner o la registrazione dell’offerta. Tutti gli altri strumenti possono essere aggiunti come collegamento rapido utilizzando l’accesso con un clic per visualizzare.

: i riquadri della dashboard degli strumenti migliorati sono ottimizzati per contenere dati aziendali come il compenso del partner o la registrazione dell’offerta. Tutti gli altri strumenti possono essere aggiunti come collegamento rapido utilizzando l’accesso con un clic per visualizzare. Navigazione semplificata: nel portale HPE Partner Ready aggiornato, tutte le informazioni correlate sono centralizzate in Partner Status & Benefits nel menu di navigazione. Un catalogo di strumenti centralizzato consente ai partner di richiedere l’accesso agli strumenti utilizzando un pulsante “richiedi accesso” con un clic.

nel portale HPE Partner Ready aggiornato, tutte le informazioni correlate sono centralizzate in Partner Status & Benefits nel menu di navigazione. Un catalogo di strumenti centralizzato consente ai partner di richiedere l’accesso agli strumenti utilizzando un pulsante “richiedi accesso” con un clic. Integrazione del sito: il portale aggiornato offre una nuova visualizzazione personalizzabile che integra i contenuti in un’interfaccia utente unica e moderna per tutti i partner, in tutte le regioni e paesi.

Il nuovo programma HPE Partner Ready Vantage e gli aggiornamenti annunciati rafforzano l’impegno HPE nei confronti dei partner e della loro esperienza come parte preziosa dell’ecosistema più ampio e del percorso verso il mercato. Questi importanti investimenti programmatici massimizzano il valore della partnership con HPE per tutti i partner, dando priorità alla crescita futura dei partner nel loro percorso as-a-service.