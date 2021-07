ICOS, distributore a valore aggiunto di soluzioni infrastrutturali e di sicurezza IT, lancia il suo nuovo sito web www.icos.it. Il sito di ICOS presenta ora un look completamente rinnovato e moderno non solo dal punto di vista grafico, ma anche dell’organizzazione dei contenuti, con un’interfaccia di navigazione semplice e intuitiva, per offrire ai propri utenti tutte le informazioni di cui necessitano ed un’esperienza di navigazione più piacevole. Un sito non solo user friendly, ma anche ottimizzato per essere facilmente accessibile da qualsiasi tipo di schermo (computer, tablet, smartphone, ecc.), in grado quindi di garantire una fruizione più proficua da parte degli utenti.

ICOS ha rinnovato sia la versione dedicata al mercato italiano che quella dedicata al mercato DACH (Germania, Austria, Svizzera) www.icosvad.de. Entrambe le realizzazioni sono frutto della collaborazione con Webscape Solutions, web agency specializzata nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e i media digitali, che ne ha curato la creatività e lo sviluppo.

Accedendo si noterà una grafica più fresca, pulita e accattivante, che ben si adatta allo stile minimal tipico del settore ed in linea con la recente rivisitazione del logo e della brand image. Il portale presenta un menu di navigazione principale, composto da cinque grandi sezioni (Azienda, Prodotti, Soluzioni, Servizi, Notizie, Contatti) e una nuovissima icona che rimanda subito al calendario eventi.

• La sezione “Azienda” contiene un profilo attualizzato dell’azienda e la possibilità di scaricare materiali operativi e commerciali

• Nella sezione “Prodotti” sono presenti tutti i marchi raggruppabili per categoria.

• La sezione “Soluzioni” si suddivide in due macro-aeree: Infrastruttura e Cybersecurity, le due Business Unit di riferimento. Ad ogni soluzione tecnologica corrisponde una breve descrizione e la connessione con i relativi brand

• La sezione “Servizi” contiene tutte le informazioni relative alle tipologie di supporto che ICOS è in grado di mettere a disposizione dei partner

• Nella sezione “Notizie” sono raccolte le ultime novità relative ad iniziative commerciali, eventi, rilasci di prodotto eccetera.

“Il nuovi siti web rappresentano un importante strumento di comunicazione, che permette di fornire tutte le informazioni riguardanti i servizi di ICOS spa e ICOS Deutschland GmbH, grazie un’esperienza di navigazione immediata e una grafica intuitiva, ma allo stesso tempo accattivante.” dichiara Federico Marini, AD di ICOS. “Abbiamo voluto creare dei siti non solo completi di tutte le informazioni, ma anche ottimizzati in ottica SEO, conformi alla normativa GDPR e provvisti di protocollo di sicurezza HTTPS.