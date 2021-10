Igienizza tablet, smartphone e postazione di lavoro con Meliconi C-200 Schiuma Detergente antistatica

Il dilagare a livello mondiale del Covid-19 ha riportato in primo piano un aspetto che prima spesso sottovalutavamo: quello della necessità di salvaguardarci tramite l’adozione di regole igieniche basilari, come il lavaggio approfondito delle mani. Ma la salute passa anche dagli oggetti che tocchiamo e in un mondo dove siamo sempre più connessi tramite tablet, smartphone e postazioni di lavoro fisse è importante garantire che questi device siano puliti e igienizzati. Un alleato in più arriva dalla C-200 Schiuma Detergente antistatica Meliconi, che in una sola passata elimina sporco, impronte, aloni e polvere da qualsiasi dispositivo tecnologico, dagli smartphone ai laptop.

La Schiuma Detergente antistatica Meliconi è semplicissima da utilizzare: basta spruzzarla sul panno in microfibra incluso nella confezione e quindi passare il panno sullo schermo. E’ importante non spruzzare la soluzione direttamente sullo schermo.

Un Flacone di C-200 Schiuma Detergente antistatica da 200ml con panno in microfibra incluso sono in vendita ad un prezzo indicativo di 10,80 euro su https://www.meliconi.com/prodotto/c200-foam/