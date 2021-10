Techly: nuovi supporti per smartphone e tablet

TECHly, specialista nello sviluppo di prodotti utili e pratici che ci agevolano nella quotidianità, propone i nuovi supporti per smartphone e tablet da scrivania e da auto in grado di soddisfare le esigenze sia di lavoro o studio in ambienti come l’ufficio o la casa, sia di comunicazione durante le trasferte o in viaggio.

I nuovi stand I-SMART-STAND4 e I-SMART-STAND6, pratici ed eleganti grazie alla finitura color argento, godono di una robusta struttura in alluminio in grado di sorreggere tutti i modelli di tablet e telefoni cellulari.

Compatibili con iPhone e dispositivi Android, i supporti porta smartphone e tablet regolabili da scrivania sono stati progettati con un’ampia apertura sull’estremità posteriore per permettere il passaggio del cavo di ricarica evitando così qualsiasi tipo di intralcio. Inoltre, per tenere i dispositivi ben saldi al piano d’appoggio anche durante l’utilizzo del touchscreen, sono stati dotati di piccoli spessori in gomma antiscivolo e anti-graffio.

La tecnologia Techly che caratterizza questi nuovi sostegni da tavolo permette, tramite una semplice pressione, un angolo di visione ottimale con un’angolazione fino a 270° e la doppia modalità di visualizzazione verticale e orizzontale. Ugualmente funzionali, i due modelli si differenziano per le dimensioni: più contenute nell’I-SMARTSTAND4 (10,4×7,4×8 cm) e più grandi (13×7,6×10,5 cm) nel modello I-SMART-STAND6; quest’ultimo inoltre dispone di un ulteriore snodo sulla base che lo rende completamente piegabile e tascabile, può essere portato in ogni luogo riponendolo in tasca, nella borsa o nello zaino.

Per i viaggi in auto, Techly mette a disposizione I-SMART-UNIALTY, un comodo e potente supporto magnetico da auto per smartphone, dal design elegante realizzato con materiale di pregio in lega di alluminio di alta qualità di colore nero. Grazie all’attacco a pinza può essere fissato facilmente alle prese d’aria di qualsiasi veicolo consentendo angoli di visione illimitati e una rotazione dello schermo a 360°. Compatibile con schermi di smartphone da 3,5″ a 6,5″ permette di guidare in totale sicurezza. Pensati per assicurare il sostegno di smartphone e tablet, tutti i supporti della linea Techly da scrivania e da auto grazie alla loro robusta struttura, alle ampie capacità di rotazione e all’intelligente design, risultano perfettamente compatibili e funzionali con qualsiasi tipo di ambiente sia esso domestico, professionale o l’abitacolo di un’auto.