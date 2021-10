Il wireless di Spectralink è da premio

Spectralink, fornitore internazionale leader di soluzioni per la mobilità aziendale, ha annunciato che le sue soluzioni VIP DECT Server One e AMIE per DECT hanno meritato rispettivamente un alto encomio e il primo premio di categoria ai DECT Awards 2021. Questo evento cardine per il settore è gestito dal DECT Forum, l’associazione internazionale per il settore delle comunicazioni wireless domestiche e aziendali.

La prestigiosa giuria specializzata, composta dal Dr. Mike Short (Chief Scientific Adviser del governo del Regno Unito) e da Adrian Scrase (CTO, ETSI), ha riscontrato che le soluzioni Spectralink supportano i seguenti obiettivi specifici di categoria:

VIP DECT Server ONE, altamente encomiabile nella categoria Lavoro in remoto che “premia l’innovazione che aiuta a mantenere i lavoratori connessi e produttivi mentre svolgono il lavoro da casa”.

AMIE per DECT, vincitore della categoria Dietro Le Quinte per la tecnologia che “svolge un ruolo importante nell’erogazione di servizi e vantaggi, ma che raramente viene vista dal pubblico”.

Per le aziende che predispongono sistemi che non legano più i lavoratori a specifici endpoint IP e aumentano la produttività, soluzioni come VIP DECT Server ONE di Spectralink, che consentono alle grandi aziende distribuite di creare un’unica rete virtuale con un punto di controllo comune, sono strumenti essenziali per abilitare una maggiore efficienza.

VIP DECT Server ONE pone anche le basi per l’efficiente gestione centralizzata offerta da AMIE per IP-DECT che fornisce una semplice dashboard Cloud per visualizzare lo stato operativo dei server in più siti, salvaguardando la qualità delle chiamate e monitorando i dati sul volume delle chiamate per garantire che la rete supporti il carico necessario per comunicazioni ottimali e per garantire che i server DECT non siano sottoutilizzati.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Julien Bertheuil, Managing Director EMEA di Spectralink Corporation: «Siamo entusiasti di ricevere questi riconoscimenti per le nostre soluzioni in quanto confermano il nostro impegno costante a superare le aspettative del mercato in termini di innovazione e usabilità, supportando le aziende nella trasformazione digitale. La nostra azienda ha una lunga tradizione nel DECT, ma, poiché si tratta di alcune delle nostre soluzioni più recenti, questi riconoscimenti sono una chiara indicazione che continuiamo a muoverci nella giusta direzione e che stiamo rispondendo alle esigenze emergenti di mobilità aziendale in modo innovativo e tempestivo».