Impegno di Avnet per la tecnologia Single Pair Ethernet

Avnet Abacus ed EBV Elektronik, entrambe società Avnet, hanno annunciato il reciproco supporto per assistere i clienti nell’implementazione della tecnologia Single Pair Ethernet (SPE).

Single Pair Ethernet, o SPE, è un’importante tecnologia emergente che può contribuire alla convergenza delle comunicazioni dati end-to-end, rivolte ai sistemi Industrial IoT (IIoT) e Industry 4.0. Oltre a consentire un flusso continuo di pacchetti Ethernet tra i dispositivi di campo e le apparecchiature produttive per un controllo di processo avanzato, questa tecnologia offre ulteriori vantaggi, tra cui cavi più leggeri e flessibili con requisiti di spazio e costi di assemblaggio inferiori rispetto a quelli richiesti dai tradizionali sistemi di cablaggio Ethernet.

Avnet Abacus, che è una delle principali società in Europa nella distribuzione di prodotti di interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici e unità di alimentazione, ed EBV Elektronik, specializzata nella distribuzione di semiconduttori a livello europeo, stanno supportando i clienti impegnati nei settori dell’automazione e dell’IIoT per quanto concerne le iniziative di sviluppo di prodotti SPE e sono in prima linea nell’alimentare e assistere progetti e attività nell’area SPE. Ad esempio, Avnet Abacus ed EBV Elektronik sono membri rispettivamente della SPE System Alliance e della SPE Industrial Partner Network, due importanti iniziative di settore nate per supportare lo sviluppo dell’ecosistema e degli standard (in particolare, l’interfaccia di connessione per automazione industriale e di processo) e per favorire una maggiore penetrazione della tecnologia nelle applicazioni e nei mercati target.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Karl Lehnhoff, Director Segment Industrial, Scientific & Medical presso EBV Elektronik: «La sinergia tra Avnet Abacus ed EBV mette a disposizione una risorsa unica rivolta ai clienti dell’automazione industriale. Possiamo offrire non solo un ecosistema ben sviluppato di fornitori e prodotti che spazia dai connettori ai cavi fino ai componenti passivi, ai semiconduttori e ai dispositivi PHY, ma anche le capacità necessarie per consigliare i clienti in modo esaustivo e per fornire un supporto di alto livello per affrontare le sfide SPE man mano che si presentano».

Come aggiunto da Alfons Brombierstaeudl, Senior Area Technical Manager Interconnect & Electromechanical presso Avnet Abacus: «Lavorare con EBV o Avnet Abacus per i clienti significa avere sempre il quadro completo, con le informazioni e l’assistenza indispensabili per affrontare tutte le sfide legate alla tecnologia SPE, indipendentemente dal loro possibile collegamento a uno dei due consorzi di settore. Grazie al ‘one-stop shop’ proposto da Avnet gli ingegneri di automazione disporranno di tutti gli elementi costitutivi indispensabili per trasferire rapidamente la tecnologia SPE nelle loro applicazioni e sul mercato».