Infor Marketplace continua a crescere

Infor, the industry cloud company, ha annunciato il continuo successo di Infor Marketplace, che offre ora oltre 150 soluzioni sviluppate dai partner e che estendono le funzionalità dei sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) e dei contenuti Infor, grazie alla tecnologia della piattaforma Infor e del modello linguistico ChatGPT di OpenAI.

“L’Infor Marketplace mostra l’ampio e crescente partner network di Infor, con oltre la metà delle soluzioni sviluppate dai partner”, ha dichiarato Massimo Capoccia, Chief Innovation Officer di Infor. “Questo ecosistema di software enterprise in espansione offre agli utenti i vantaggi, la flessibilità e la fiducia necessari per implementare soluzioni in grado di migliorare il successo delle proprie aziende”.

Infor Marketplace offre ora diverse nuove soluzioni sviluppate dai partner, che consentono agli utenti di estendere le funzionalità dei sistemi ERP M3 e LN di Infor per i settori manifatturiero, distribution e servizi. Inoltre, le nuove soluzioni Infor che si avvalgono delle tecnologie della piattaforma Infor (Infor OS, Coleman AI) e dei modelli di AI (artificial intelligence) generativa, come ChatGPT, contribuiranno a migliorare l’esperienza dei clienti che utilizzano le soluzioni Infor CloudSuite.

Le applicazioni Infor sfruttano la tecnologia della piattaforma e di ChatGPT per integrare le soluzioni CloudSuite

Una delle nuove soluzioni offerte da Infor e disponibile su Infor Marketplace è Ask ChatGPT Widget, uno strumento intelligente che combina le capacità avanzate di ChatGPT, un modello linguistico all’avanguardia di OpenAI, con le informazioni sul contesto aziendale nell’ambiente cloud di Infor, per aiutare i clienti a porre domande specifiche a ChatGPT.

Ad esempio, possono chiedere idee su come promuovere i prodotti che vendono o ottenere un feedback su un articolo o un partner commerciale sulla base delle informazioni disponibili nel settore.

Questi widget rappresentano una risorsa preziosa sia per i professionisti esperti che per i nuovi arrivati, ottimizzando l’efficienza e l’efficacia degli ambienti Infor CloudSuite.

Accedere a Infor Marketplace e inserire prodotti e servizi

L’Infor Marketplace funge attualmente da mercato di annunci, dove i clienti possono registrarsi per ricevere informazioni e asset relativi a un’ampia gamma di soluzioni e servizi di Infor e dei partner. In futuro, Infor prevede di trasformarlo in una piattaforma di provisioning in tempo reale, in cui gli utenti possano svolgere attività di e-commerce.