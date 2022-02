VoipVoice lancia nuovi servizi a supporto della digitalizzazione

Il processo di digitalizzazione del territorio italiano sta assumendo un’importanza sempre più crescente, tale da rientrare all’interno dell’agenda politica come una tra le azioni prioritarie per favorire la crescita e lo sviluppo del nostro paese. VoipVoice, Provider VoIP Business Oriented in Italia, dal 2006 si batte per favorire l’avanzamento del digitale tramite prima soluzioni voce VoIP e connettività performanti poi, servizi in grado di favorire l’efficienza e la produttività di aziende e P.A. grazie alle migliori tecnologie digitali possibili.

Per cercare di mantenere sempre un elevato livello di supporto alla trasformazione digitale, VoipVoice ha deciso di ampliare la propria offerta commerciale con dei nuovi servizi: la VoIP Continuity e l’Easy Solutions Cloud e l’Easy Solutions Security. La VoIP Continuity è il nuovo servizio voce di VoipVoice pensato per tutte quelle aziende o P.A. che non possono permettersi di rimanere bloccate senza poter ricevere, o fare, chiamate.

Grazie alla VoIP Continuity è possibile infatti attivare un numero aggiuntivo VoIP in backup automatico rispetto al principale su un vettore diverso, in modo tale da non perdere nessuna chiamata anche in caso di failover del principale! L’Easy Solutions Cloud e l’Easy Solutions Security sono invece due servizi che si vanno ad aggiungere alla famiglia delle Easy Solutions, servizi a valore aggiunto per l’utilizzo di centralini, router, telefoni e cuffie professionali.

L’Easy Solutions Cloud permette l’hosting diretto di centralini IP based, una soluzione unicamente dedicata quindi ad efficientare la gestione e i flussi delle chiamate, un servizio 100% italiano grazie ai Data Center a Milano che garantisce la possibilità di lavorare ovunque in maniera sicura e affidabile, gestendo in modo più performante le chiamate VoIP. E, in un momento come quello che stiamo vivendo, dove siamo costantemente sottoposti alle minacce sempre più incalzanti di virus e ramsonware, non poteva mancare una soluzione dedicata alla sicurezza dei devices, l’Easy Solutions Security: due licenze antivirus (una standard e una plus), per una protezione fondamentale dei sistemi e dati aziendali.

“Essere al fianco delle imprese attraverso servizi TLC evoluti, performanti e digitali, che consentano non solo di innovare i sistemi ma anche di migliorare la produttività fa parte della nostra mission” – dichiara Simone Terreni, Managing Director VoipVoice. “È questo che VoipVoice fa dal 2006, prima con i servizi voce VoIP e poi con tutte le tecnologie di connettività possibili, in grado di fornire una risposta di connessione alle esigenze di tutte le aziende e P.A. italiane. Oggi vogliamo dimostrare ancora di più la nostra presenza grazie all’introduzione di una nuova famiglia di servizi, le Easy Solutions, delle soluzioni a valore che abbiamo iniziato ad introdurre nel 2021 e che da quest’anno ci accompagneranno in maniera stabile nel supporto alla transizione digitale di imprese e P.A.”

Non solo parole ma un impegno concreto grazie al lancio anche dell’iniziativa “Voucher per la Digitalizzazione Italiana”, un sostegno effettivo per tutte quelle aziende che vogliono installare delle connettività più efficienti e performanti: per tutto il mese di febbraio infatti, a fronte di un’attivazione di connettività, VoipVoice garantirà attivazione gratuita e cinque mesi di canone mensile gratuito, per un risparmio complessivo fino a € 1.640,00!