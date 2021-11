Ingecom approda sul mercato dell’Europa Nord Orientale grazie a MultiPoint Group

Ingecom, distributore a valore aggiunto spagnolo specializzato nel campo della sicurezza informatica e della cyber intelligence, espande i propri confini di business all’Europa Nord Orientale grazie alla partnership con la società israeliana MultiPoint Group.

La partnership tra i due VAD è nata a gennaio 2021 e si è consolidata lo scorso settembre quando Ingecom ha acquisito parte di MultiPoint Group. Grazie a questo accordo, entrambe possono contare su una rete di distribuzione globale unica che copre già Medio Oriente, Europa meridionale, i Balcani e alla quale ora si aggiungono anche Russia, Lettonia, Lituania, Polonia e Ucraina, coprendo così un totale di 16 paesi.

Ingecom ha già una presenza diretta in Spagna, Portogallo e Italia, ma questa nuova espansione rappresenta un ulteriore valore aggiunto per i propri clienti, non solo perchè consente di mettere a loro disposizione una gamma più completa di soluzioni di cybersecurity, ma anche perchè permette di costruire una rete di distribuzione solida e sempre più internazionale. Questo si è tradotto in un importante autmento di fatturato per la società israeliana che, grazie all’investimento fatto dal VAD spagnolo, ha registrato una crescita del 75% delle vendite rispetto al 2020 e del 52% nei primi 9 mesi del 2021.

Javier Modúbar, CEO di Ingecom, dichiara: “Siamo soddisfatti dell’evoluzione di MultiPoint Group negli ultimi mesi, che ha aperto il proprio portfolio anche ai nostri partner, aumentando il volume di affari nella sua area. La strada per arrivare ad una completa integrazione tra le nostre due aziende è ancora lunga, ma i primi passi fatti sono stati già un successo. Il supporto di MultiPoint Group ci aiuta a perseguire il nostro obiettivo di affermerci come un VAD di spicco nel settore della Cybersecurity nella regione EMEA e di diventare un punto di riferimento per le tecnologie più innovative”.

Tra i brand distribuiti da Ingecom e che ora hanno anche esteso il loro accordo con MultiPoint Group ci sono SealPath, ExtraHop, Forescout e Bitdefender. Al momento, i due VAD hanno un portafoglio comune di undici soluzioni, la maggior parte dei quali sono produttori con cui Ingecom lavora in Italia.