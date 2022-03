Kingston Technology al primo posto nella classifica di canale per la spedizione di SSD del 2021

Kingston Digital Europe, società affiliata di memorie Flash di Kingston Technology Company, produttore di memorie e specializzato nell’offerta di soluzioni tecnologiche, ha annunciato oggi di aver chiuso il 2021 con ottimi risultati, conquistando il primo posto per la quota di mercato delle unità SSD di canale. La domanda di SSD durante l’ultimo trimestre del 2021 è infatti rimasta elevata grazie alla costante crescita nei settori client, enterprise e OEM. Inoltre, ad ottobre Kingston ha ampliato la propria offerta lanciando due nuovi prodotti client M.2 NVMe PCIe Gen 4 SSD ad alte prestazioni: KC3000 e Kingston FURY Renegade.

I dati relativi alle quote di mercato forniti dalla società di ricerca TRENDFOCUS, vedono Kingston come il numero uno nella vendita di SSD client al canale con il 22,2% di quota di mercato unitaria e 22,3 milioni di SSD client spediti durante tutto il 2021. Solo nell’ultimo trimestre, la quota di mercato degli SSD client di Kingston è cresciuta fino a raggiungere il 26,8%, mostrando una sana crescita annuale nonostante la continua carenza di componenti. Secondo TRENDFOCUS, le unità SSD totali sono aumentate nel 2021 del 12,4%. Allo stesso modo, le unità di PC Notebook sono aumentate del 12% rispetto all’anno precedente, mentre i PC Desktop sono aumentati dell’1% nello stesso periodo, dati che riflettono la crescita di interesse di adozione delle unità di memoria a stato solido da parte dei clienti, in gran parte grazie alle prestazioni, alle dimensioni e al ridotto consumo energetico. Inoltre, Kingston ha mantenuto un vantaggio competitivo lavorando a stretto contatto con i suoi fornitori, partner e clienti mostrandosi flessibile e capace di adattarsi alle esigenze e alle condizioni di un mercato in continua evoluzione.

“Il 2021 ha visto un aumento di quasi il 9% delle spedizioni totali di PC1, il dato più alto di spedizioni dal 2014. Il passaggio della domanda di PC ai modelli commerciali ha amplificato l’attach rate di SSD, già elevato nei PC Notebook, continuando ad alimentare opportunità di crescita”, ha affermato Don Jeanette, Vicepresidente TRENDFOCUS.

“I risultati dell’analisi di mercato del 2021 confermano la crescente presenza e posizione di Kingston nel mercato degli SSD,” ha dichiarato Tony Hollingsbee, SSD Business Manager, Kingston EMEA. “In questi 35 anni Kingston è stato un produttore coerente e affidabile di soluzioni di memorie ad alte prestazioni. Nell’ultimo decennio abbiamo continuato a consolidare la nostra gamma di prodotti con una forte offerta SATA e distintive soluzioni NVMe ottimizzate per notebook e desktop. Il raggiungimento di questi risultati è stato merito di un intero team e siamo felici di ringraziare e condividere questo successo con i nostri partner, rivenditori e clienti”.