Ingram Micro distribuisce la cybersecurity di Sophos

Ingram Micro Italia, distributore ad alto valore aggiunto, leader globale in Technology e Supply Chain Services, ha siglato un accordo con SOPHOS per la distribuzione in Italia delle sue soluzioni di Cybersecurity.

SOPHOS è leader mondiale nella cybersecurity di ultima generazione e protegge più di 500.000 organizzazioni e milioni di consumatori in oltre 150 paesi, difendendone i sistemi contro le minacce informatiche più avanzate.

Sfrutta i dati di intelligence sulle minacce, l’intelligenza artificiale e il machine learning per offrire una vasta gamma di prodotti e servizi avanzati, in grado di proteggere utenti, reti ed endpoint contro ransomware, malware, exploit, phishing e un’enorme varietà di attacchi informatici.

Nel 2021, SOPHOS è stata nominata per il 12° anno consecutivo “Leader” nel Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms (EPP). Ingram Micro sfrutterà la sua posizione di capofila nella distribuzione a valore con una vasta infrastruttura globale e competenze di go-to-market, per implementare una strategia congiunta in Italia.

“Siamo molto orgogliosi di questo accordo di distribuzione siglato con Ingram Micro Italia, una realtà che vanta una consolidata esperienza nel settore IT. Questa partnership di carattere internazionale coniugherà l’approccio proattivo alle sfide della cybersecurity di Sophos con l’approfondita conoscenza del mercato di Ingram Micro Italia. Insieme, potremo soddisfare le esigenze di sicurezza specifiche di aziende di ogni dimensione attraverso soluzioni e servizi in grado di proteggerle dal ransomware e da altre tipologie di cyberattacchi. Unendo le nostre forze, metteremo a loro disposizione il perfetto mix di consulenza strategica e know how tecnologico.” spiega Marco D’Elia, Country Manager SOPHOS Italia

“Siamo estremamente entusiasti della partnership con Sophos, che risulta strategica per Ingram Micro Italia. Ci permette di inserire nell’offerta verso i nostri partner uno dei migliori prodotti sul segmento della PMI, sia in termini di valore che in termini di estensione dell’offerta. La Synchronized Security di Sophos è infatti estremamente matura e completa, e capace di difendere alla stessa maniera i client all’interno del perimetro aziendale e quelli in mobilità e smartworking, integrandosi nativamente con altre soluzioni di sicurezza per creare ambienti controllati e zero-trust altamente scalabili e di semplice gestione.

Come Ingram Micro abbiamo inoltre la competenza e la capacità di integrare la famiglia di tecnologie Sophos con tantissime altre nostre linee di prodotto, al fine di per agevolare i nostri partner nell’adozione tecnologica, diminuire la complessità e accelerare il go-to-market. Dopotutto perché accontentarsi di una scatola, quando si può avere una soluzione!”. commenta Alessandro Amadori, Business Manager Cybersecurity & CoE Leader di Ingram Micro

Ingram Micro Italia sarà subito all’opera nello sviluppo del canale italiano per SOPHOS, organizzando webinar, training online e seminari nelle proprie sedi di Settala (Milano) e Bologna. Verrà fornita al canale tutta l’expertise necessaria, con l’affiancamento nel processo di Enablement, supporto commerciale e supporto tecnico di PreSales e PostSales della divisione dedicata alla Cybersecurity & IoT. Una nuova Business Unit, che identifica e crea nuove opportunità di business nel mercato a Valore, offrendo soluzioni e una profonda conoscenza e certificazione tecnica dei principali produttori di tecnologia al mondo.

Le competenze del team consentono un approccio progettuale ad alto valore aggiunto: i principali operatori del mercato a Valore trovano supporto qualificato in una struttura costituita da un gruppo di persone formate in diverse soluzioni (Technical PreSales, Account dedicati e Sales Specialist) e in grado di affiancare System Integrator e VAR in fase di studio tecnico e definizione dell’offerta commerciale.

A tal proposito, i Centri di Eccellenza Europei di Ingram Micro (CoE) offrono supporto per lo sviluppo di progetti complessi e servizi di post-vendita necessari a manutenere i prodotti Sophos, grazie a tecnici specializzati con certificazioni ai massimi livelli.