Cresce l’offerta di Privileged Access Management di Ingram Micro

Ingram Micro Italia, distributore italiano ad alto valore aggiunto, ha siglato un accordo con Thycotic per la distribuzione delle sue soluzioni di Privileged Access Management.

Le soluzioni PAM di Thycotic migliorano la sicurezza informatica e l’esperienza utente. Limitano il rischio degli account privilegiati, implementando criteri di privilegio minimi, controllando le applicazioni e dimostrando la conformità a standard aziendali con un focus sulla produttività, flessibilità e controllo.

Ingram Micro sfrutterà la sua posizione di mercato nella distribuzione a valore con una vasta infrastruttura globale e competenze di go-to-market (GTM), per fornire una strategia congiunta in Italia alle soluzioni di Privileged Access Management di Thycotic.

Proprio nel 2020, Thycotic è stata nominata leader da Forrester Research nel suo nuovo rapporto, The Forrester WaveTM Privileged Identity Management Q4 2020, ed è stata classificata al primo posto in diversi ambiti, tra cui aaS/cloud, integrazioni, implementazione e roadmap dell’innovazione. Ciò segue la nomina di Thycotic come leader nel Gartner Magic Quadrant 2020 per la gestione degli accessi privilegiati ad agosto 2020.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Enrico Perotti, Regional Sales Manager Italy di Thycotic: «Abbiamo scelto Ingram Micro come nostro partner internazionale di distribuzione per il suo comprovato successo nel supportare la crescita di società rivoluzionarie del mondo della Security. Si avvale di una forza vendite e di un product management di grande esperienza, oltre ad avere un supporto logistico significativo e integrale. Inoltre, il canale IT è molto importante per il nostro business in Italia e la partnership con Ingram Micro ci metterà sul sentiero giusto per continuare a crescere nel mercato delle soluzioni di Privileged Access Management».

Per Alessandro Amadori, CyberSecurity & IoT Technical BDM di Ingram Micro: «Nell’ultimo anno abbiamo assistito a un cambiamento epocale. Lo Smart Working è passato da essere un privilegio di manager ed executive ad essere una necessità per tutti per garantire alle persone e alle loro aziende una continuità lavorativa. Le organizzazioni sono passate da un modello in cui le applicazioni utilizzate dagli utenti dovevano essere protette da minacce esterne a uno in cui devono essere fruibili H24 ovunque ci si trovi e, quindi, da minacce provenienti anche da ambienti non formalmente sotto controllo. La gestione e protezione degli accessi ai servizi aziendali è nella lista delle priorità di Gartner ormai da anni e, in questo momento, l’autenticazione e l’autorizzazione vanno implementate in modi innovativi e che garantiscano scalabilità, semplificando la gestione. Come Ingram Micro siamo quindi estremamente entusiasti di collaborare con Thycotic/Centrify. Le loro soluzioni sono riconosciute da Gartner come uno dei leader di mercato nel Privileged Access Management e sono un componente fondamentale per garantire la sicurezza informatica delle

persone, sia in azienda che al di fuori. Sia Ingram Micro che Thycotic credono fortemente in questa partnership».