Ampliando il suo portfolio di Intelligenza Artificiale (AI), il distributore Ingram Micro ha annunciato un rapporto commerciale ampliato, e ora globale, con UiPath, azienda specializzata nel settore del software di automazione e innovatore tecnologico del Robotic Process Automation (RPA). RPA permette alle organizzazioni nell’era della trasformazione digitale di aumentare l’efficienza, il flusso di lavoro, l’accuratezza delle operation e la conformità alle normative attraverso l’automazione di attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo. Inoltre, i software robotici lavorano per stabilire il processo di automazione end-to-end all’interno dell’organizzazione riducendone i costi. L’ampio e specializzato portfolio di Advanced Solutions di Ingram Micro ha iniziato a offrire soluzione di AI e RPA qualche anno fa diventando una delle practice in più rapida crescita dell’organizzazione.

“L’automazione robotica dei processi è una componente importante all’interno del piano di trasformazione digitale di un’azienda, e un’ottima opportunità di vendita per i partner di canale per introdurre soluzioni e servizi all’interno della loro customer base esistente,” afferma Sabine Howest, vice president global partner engagement and IoT, Ingram Micro “L’utilizzo dell’intelligenza artificiale per automatizzare processi ripetibili e basati su regole è una pratica da cui le aziende di tutte le dimensioni possono trarre vantaggio e un’opportunità di crescita che siamo pronti a guidare con UiPath attraverso la nostra organizzazione globale di Advanced Solutions.”

“Siamo entusiasti che UiPath offra un supporto addizionale a fornitori di servizi di alto valore come noi attraverso il suo nuovo programma con Ingram Micro”, dice Bhavyesh Virani, co-CEO of WonderBotz, partner di UiPath. “La portata globale di Ingram Micro aiuterà WonderBotz a rispondere alla crescente domanda per i nostri servizi personalizzati così come per le nostre soluzioni chiavi in mano per i professionisti F&A e per i leader dei settori sanitario, finanziario, bancario e dell’ospitalità. Il nuovo programma UiPath/Ingram Micro è una vittoria a tutto tondo, che ci consentirà di dedicare più tempo alla fornitura di servizi ai clienti leader del settore.”

La relazione di Ingram Micro con UiPath è iniziata all’inizio del 2021 e si è velocemente estesa dal Nord America all’America Latina e ora all’Europa, al Medio Oriente, all’Africa e all’Asia Pacifica. Il team di Ingram Micro si avvale di un team dedicato di esperti UiPath che aiutano i partner di canale attraverso il ciclo di vendite inclusa l’identificazione delle opportunità, il design thinking, i servizi di consulenza, le licenze e le formazioni. Con il supporto dei Centri di Eccellenza di Ingram Micro, i partner di canale che vendono UiPath beneficiano di best practice condivise, servizi di supporto “follow the sun” e risorse globali create appositamente per soddisfare le diverse richieste del mercato locale, regionale e globale.

“Ingram Micro e UiPath sono organizzazioni partner-first ugualmente impegnate a investire continuamente nei nostri partner per promuovere una maggiore differenziazione dei servizi, una crescita eccezionale e una migliore profittabilità,” afferma Thomas Hansen, Chief Revenue Officier, UiPath. “L’automazione aziendale rappresenta una categoria che i partner di canale non possono ignorare, e un investimento che le organizzazioni aziendali stanno facendo visto il ritorno immediato e misurabile e il miglioramento delle esperienze dei dipendenti e dei clienti. Siamo entusiasti di espandere in tutto il mondo la nostra relazione di successo con Ingram Micro e non vediamo l’ora di aiutare i partner di canale a capitalizzare il potenziale del mercato RPA.”