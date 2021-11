Intelligent Web Protection Ermes nel listino di ICOS

ICOS, distributore a valore aggiunto di soluzioni infrastrutturali e di sicurezza IT, annuncia la distribuzione delle soluzioni di Ermes, azienda di cybersecurity le cui soluzioni proteggono gli utenti da attacchi mirati mentre navigano sul web tramite PC e dispositivi mobili, sfruttando proprietari algoritmi di AI.

Ermes – Intelligent Web Protection è la realtà italiana fondata da Hassan Metwalley che sta rivoluzionando i sistemi di sicurezza informatica, proteggendo le organizzazioni dagli attacchi web che i sistemi tradizionali di sicurezza non riescono a presidiare. La tecnologia di Ermes è stata nominata da Gartner, nell’ambito delle sue ultime ricerche, tra le realtà emergenti in ambito AI applicata alla cybersecurity. Infatti, attraverso algoritmi brevettati, la soluzione di Ermes analizza in tempo reale il comportamento dei servizi web, bloccando in maniera proattiva ciò che presenta un profilo di rischio, indipendentemente dalla reputazione degli stessi e superando quindi i limiti delle altre soluzioni.

Cos’ha di innovativo la tecnologia di Ermes

La tecnologia on-device di Ermes, oltre che essere facile da implementare, è complementare a qualsiasi ecosistema di sicurezza informatico garantendo al tempo stesso anche una migliore esperienza di navigazione per gli utenti e performance degli apparati.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Federico Marini, Managing Director di ICOS: «In misura sempre maggiore ICOS offre ai partner una gamma di soluzioni innovative che superano gli approcci tradizionali alla sicurezza IT. Ermes si inserisce a buon titolo in questa schiera ed è con particolare piacere che oggi annuncio la collaborazione con questa azienda italiana che ha saputo emergere a livello internazionale grazie ai risultati di uno straordinario lavoro di ricerca e sviluppo. Sono certo che attraverso il nostro impegno sapremo dare ulteriore impulso a un brand che sta già raccogliendo numerosi consensi, supportando al meglio gli operatori nel proporre queste tecnologie di nuova concezione ai clienti di ogni settore e dimensione».

Per Hassan Metwalley, CEO di Ermes: «Quello che ci unisce a ICOS è l’obiettivo di guidare il cambiamento, portando sul mercato soluzioni ad alto valore tecnologico progettate per affrontare con successo le sfide più complesse per i business odierni. Attraverso questa partnership che coniuga l’esperienza di ICOS nel distribuire soluzioni di cybersecurity all’avanguardia e la tecnologia di Ermes, in grado di superare i limiti di visibilità sulle minacce web propri delle soluzioni tradizionali, siamo certi che riusciremo a potenziare sensibilmente il livello di protezione delle organizzazioni sul web, oggi l’anello più vulnerabile per i business di ogni dimensione».

Facendo leva sulla riconosciuta competenza del proprio staff, unita all’esperienza pluriennale nel mercato della distribuzione IT, ICOS si impegnerà nella creazione di una rete di partner qualificati cui offrire i propri servizi a valore in relazione alle soluzioni Ermes, in particolare nell’ambito della prevendita, del supporto commerciale e del marketing.