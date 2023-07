Le soluzioni 4Securitas per i partner di Euro Informatica

Nel suo trentesimo anno di attività, Euro Informatica S.p.A. ha annunciato di aver siglato un accordo di partnership per la vendita delle soluzioni 4Securitas.

4Securitas è un’azienda europea, innovativa, che sviluppa soluzioni di cybersecurity in grado di prevenire in modalità proattiva e predittiva gli attacchi informatici e proteggere i dati critici delle aziende.

Uno dei prodotti di punta di 4Securitas è ACSIA CRA – Cyber Risk Assessment- piattaforma che esegue una scansione della superficie di attacco di qualunque organizzazione valutandone la postura cyber. ACSIA CRA identifica le potenziali vulnerabilità e fornisce una comprensione completa del rischio informatico per l’azienda.

La valutazione include l’efficacia delle misure di sicurezza attuali, l’identificazione di eventuali lacune nelle difese e la determinazione della probabilità e dell’impatto potenziale di diversi tipi di attacchi informatici.

Euro Informatica e 4Securitas: percorso congiunto nella cybersecurity

I prodotti ACSIA hanno numerose proposte di valore uniche e una chiara differenziazione dalle attuali soluzioni di mercato nel settore della sicurezza informatica. L’obiettivo principale dei prodotti ACSIA, in particolare ACSIA XDR, è impedire alle minacce di avvicinarsi alle risorse digitali, presentando un approccio predittivo e proattivo, volto al rilevamento ed alla prevenzione delle minacce, per bloccarle ben prima che si concretizzino.

4Securitas offre livelli altamente evoluti e avanzati di soluzioni di protezione informatica su infrastrutture cloud ibride. La correzione in tempo reale delle minacce e la prevenzione sono al centro dei progetti 4Securitas.

Euro Informatica S.p.A. metterà a disposizione dei propri clienti le soluzioni 4Securitas nell’ambito di un percorso commerciale che conferma il focus dell’azienda sui temi della cybersecurity, testimoniato dalla presenza di una divisione dedicata – Cyberteam – che proporrà l’esclusiva piattaforma di sicurezza informatica ACSIA CRA – Cyber Risk Assessment per piccole e grandi imprese.

ACSIA CRA è un’innovativa piattaforma di valutazione del rischio informatico che aiuta le aziende a identificare le criticità della propria infrastruttura e a migliorare la loro postura cyber.

Euro Informatica: 30 anni di attenzione ai clienti

“Nell’anno in cui Euro Informatica festeggia il trentennale di attività nel mercato ICT, la partnership con 4Securitas – dichiara Massimiliano Destefanis, socio fondatore e CEO dell’azienda – è la conferma che la ricerca continua di tecnologie innovative, sviluppata da Cyberteam, ci permette di raggiungere l’obiettivo di portare le migliori soluzioni ai nostri clienti. Solo con l’innovazione e l’ampliamento dell’offerta di prodotti e soluzioni per la cybersecurity, possiamo e potremo continuare il nostro percorso storico anche per il futuro”