INWEBO investe sull’Italia e stringe un accordo con Systematika

Si chiama inWebo, è nata nel 2008 ed è il leader francese nelle soluzioni di autenticazione forte. Presente in Europa e USA, inWebo porta in Italia la soluzione proprietaria SaaS di autenticazione a più fattori (2FA/MFA) siglando una collaborazione nazionale per la distribuzione con Systematika.

La società francese propone una soluzione SaaS di autenticazione a più fattori sviluppata su una tecnologia unica, brevettata e basata su chiavi dinamiche casuali, elemento che la differenzia in modo sostanziale dai competitor del settore. Grazie alla semplicità di utilizzo, possibilità di usare non solo il cellulare ma anche PC e Browser come fattore di possesso, nonché alle certificazioni (ANSSI, GDPR, PSD2, PCIDSS), inWebo consente alle aziende di proteggere e semplificare l’accesso ai loro ambienti digitali interni e ad applicazioni sensibili come l’online banking e la firma digitale.

A partire dal 2019 e in seguito allo sviluppo del suo team di gestione, inWebo ha intrapreso una crescita rapida e costante, con un aumento significativo del 45% nel 2020, superando così i 5 milioni di euro di entrate annuali ricorrenti. L’azienda ha così iniziato la sua espansione in Europa e negli Stati Uniti, dove sono stati firmati i primi accordi. A gennaio 2021 inWebo ha avviato l’ingresso in Italia, con una sede a Milano.

NUOVI AZIONISTI CON ESSLING CAPITAL, ENTREPRENEUR INVEST E BPIFRANCE

Nel 2021 in Francia inizia una riorganizzazione del capitale di inWebo Technologies guidata da Essling Expansion, il fondo di crescita di Essling Capital (con una forte esperienza nel campo del SaaS), insieme a Entrepreneur Invest, Bpifrance e al CEO di inWebo, Olivier Perroquin. A seguito di un processo organizzato dai team di Cambon Partners, il 27 maggio Essling Expansion diventa l’azionista di maggioranza della società. Questa riorganizzazione del capitale permetterà all’azienda di accelerare il suo sviluppo e superare i 15 milioni di euro di entrate annuali ricorrenti (ARR) entro 4 anni, in particolare concentrandosi su: differenziazione del prodotto, aumento delle forze di vendita, sviluppo in altri paesi e nuovi canali di distribuzione.

L’ITALIA

«All’inizio del 2020 nella casa madre è maturato l’interesse di allargare i propri confini ad altri paesi europei – spiega Frederic Pierresteguy, Senior Vice President Global Sales di Inwebo – È così che sono nate sedi in country estere quali il Regno Unito, la Germania e la Spagna. L’avviamento in Italia è stato anticipato di un anno a causa della pandemia che ha dato all’azienda un input importante in termini economici».

Manuel Minzoni, Sales Manager Italia, contestualizza: «Abbiamo iniziato a gennaio a muovere i primi passi sul mercato italiano e a distanza di pochi mesi possiamo confermare che l’investimento in Italia sia una scelta giusta: nel nostro paese c’è una crescita significativa della richiesta di soluzioni efficaci e semplici per proteggere l’accesso a dati aziendali ed un ricerca di soluzioni all’avanguardia».

Valentino Erre, Program & Service Manager di Systematika Distribution, dichiara: «L’accordo con INWEBO aggiungerà un importante tassello al nostro portfolio prodotti. L’autenticazione a più fattori (MFA) è una contromisura efficace purché il livello di sicurezza offerto dalla soluzione non sia compromesso. inWebo innova costantemente per garantire il massimo livello di sicurezza senza compromettere l’esperienza dell’utente o la facilità di integrazione e distribuzione. Siamo entusiasti di collaborare con questa realtà e non vediamo l’ora di costruire e sviluppare il mercato italiano insieme».