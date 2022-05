Nuova brand identity per Sonepar Italia

All’evento 1.91, organizzato quest’anno a Roma, Sonepar Italia ha presentato in anteprima a tutta la propria forza vendita la sua nuova identità di marca: un progetto strategico perché dà concretezza e visibilità al processo di trasformazione che l’azienda ha intrapreso per affrontare, e se possibile anticipare, i grandi cambiamenti e le sfide del presente e del futuro.

Come sottolineato fin dale prime battute in una nota ufficiale da Sergio Novello, Presidente e AD di Sonepar Italia: «Questo cambiamento arriva nel momento opportuno e rappresenta l’evoluzione che l’azienda sta vivendo. L’ambizione e la volontà di Sonepar è di anticipare i trend che stanno trasformando il mercato: dall’attenzione crescente sul tema della sostenibilità energetica, alle diverse abitudini di acquisto delle nuove generazioni che chiedono sempre più una esperienza fluida e omnicanale».

I 7 punti di forza che identificano Sonepar Italia come “Powered by difference”

Espressione di questo cambiamento è anche il nuovo “Pay Off” istituzionale che diventa “Powered by difference” e racconta non solo quali sono le unicità e i punti di forza che Sonepar possiede e che le permettono di differenziarsi sul mercato ma anche quali sono le diversità che rappresentano una ricchezza all’interno dell’organizzazione.

Sonepar ha avviato una riflessione su questo concetto e ha individuato 7 punti di forza: presenza multi-nazionale e multi-regionale; sensibilità ai temi ambientali, della diversità e inclusività; filiali specialistiche e competence center; soluzioni più innovative per l’intera filiera e l’esperienza omnicanale; sistema logistico più capillare con il più ampio assortimento; collaborazioni con partner nazionali e internazionali; elevatissimi standard in termini di compliance e valori etici.

I valori che ispirano e devono guidare i comportamenti di ciascuno in azienda diventano: Cliente al centro, essere sempre vicini al cliente e garantire la soddisfazione dei suoi bisogni; Persone e Pianeta, la responsabilità per la sostenibilità e un futuro migliore per il pianeta e le persone; Intraprendenza, miglioramento continuo, aprire nuove strade ed esplorare nuovi orizzonti; Responsabilità dei leader, essere sempre un positivo punto di riferimento e un buon esempio con la consapevolezza della responsabilità che comporta essere leader.

Resta in uso il claim di Sonepar Italia, “Vicini al tuo futuro”, che rappresenta la “promessa” al cliente e l’impegno nei suoi confronti.

Il nuovo logo rappresenta graficamente il cambiamento in atto puntando alla semplificazione delle forme, per garantire massima leggibilità e riconoscibilità. Permane il simbolo delle due ellissi intrecciate, elemento grafico, da sempre presente nel logo, che rappresenta l’equilibrio di Sonepar tra scala globale e responsabilizzazione locale. Il nuovo font moderno vuole comunicare dinamismo, innovazione e tecnologia.

L’adozione della nuova identità di marca è già partita in primis in tutte le piattaforme digitali, per poi completarsi entro il 2023 anche in tutti i punti vendita Sonepar Italia.