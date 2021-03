Canon Colorado 1650 ottiene risultati eccezionali nelle categorie qualità immagine, facilità d’uso e velocità nei test Keypoint Intelligence

Keypoint Intelligence ha pubblicato il Field Test Report nel quale ha valutato la stampante roll-to-roll da 64 pollici Canon Colorado 1650 in tre categorie: qualità immagine, facilità d’uso e velocità. La stampante ha ottenuto risultati eccezionali in tutte le categorie ed è stata definita da Keypoint Intelligence “una soluzione completa dalle eccellenti prestazioni; la scelta ideale per tutte le applicazioni di stampa di grande formato”.

Basandosi sui test condotti da tecnici esperti di stampa di produzione, il report di Keypoint Intelligence dimostra che Colorado 1650 è un sistema affidabile, capace di garantire velocità elevate in tutti gli scenari di prova e tre volte più veloce della media dei dispositivi della concorrenza, in ogni modalità testata. Oltre alla velocità, la manutenzione automatica, i componenti sostituibili dall’utente e il rifornimento dell’inchiostro durante la stampa sono stati riconosciuti come fattori che contribuiscono ad aumentare l’operatività e a ridurre i tempi di esecuzione.

Con Colorado 1650 vantaggi concreti per i fornitori di servizi di stampa

I tecnici hanno evidenziato quanto sia facile, grazie alla tecnologia di polimerizzazione FLXfinish di Canon, realizzare una finitura sia lucida che opaca senza la necessità di cambiare inchiostro o supporto. Ma soprattutto, hanno notato che il passaggio da un tipo di finitura all’altro non influisce sulla qualità dell’immagine, nemmeno alle velocità più elevate. Inoltre, FLXfinish migliora la gestione dei supporti non patinati e dei materiali porosi, come quelli utilizzati per la segnaletica su materiale tessile, perché la tecnologia UVgel assicura che ogni singola goccia d’inchiostro rimanga immediatamente fissata sul supporto, consentendo un migliore controllo del dot gain e una qualità immagine più precisa.

Nel report, le immagini a colori sono state definite come “sistematicamente vivaci, pur garantendo l’eccezionale neutralità dei mezzi toni in bianco e nero”. Inoltre, “Colorado 1650 offre una superba accuratezza del colore PANTONE, generando misurazioni Delta E00 inferiori a 2,32 in media su 15 colori aziendali”, un vantaggio importante per i fornitori di servizi di stampa.

In particolare, il report ha sottolineato che, data la stabilità dimensionale estremamente accurata, il design modulare e le funzionalità di finitura opaca, la stampante è perfetta per il crescente mercato della carta da parati stampata in digitale.

La stampante è risultata facile da configurare e le sue funzionalità di stampa in fronte-retro e stampa all’interno della bobina migliorano la gestione dei supporti e semplificano l’esecuzione dei cicli di stampa più lunghi, non presidiati. A ulteriore riprova della facilità d’uso, il report menziona l’interfaccia intuitiva e come consenta ai fornitori di servizi di stampa di ridurre i tempi di inattività grazie al monitoraggio trasparente dello stato, al pannello di controllo intelligente da 10,5 pollici e all’app di controllo remoto.

Come sottolineato in una nota ufficiale da David Sweetnam, Direttore di EMEA/Asia Research and Lab Services di Keypoint Intelligence: «È stato un immenso piacere lavorare con Canon applicando alla sua stampante ad alta produttività Colorado 1650 il primo di numerosi nuovi test con cui estenderemo la nostra piattaforma di valutazione della segnaletica al mercato roll-to-roll. Da ciò che abbiamo visto nel corso della valutazione, Colorado 1650 impone certamente standard elevati in questo mercato fortemente competitivo e in crescita».

Per Mathieu Peeters, Senior Director Strategic Marketing Large Format Graphics di Canon Production Printing: «Siamo felici che la nostra Colorado 1650 sia stata sottoposta alla rigorosa valutazione della segnaletica di grande formato di Keypoint Intelligence e che, come indica il report, abbia ottenuto ottimi risultati. In Canon, è assolutamente prioritario poter offrire ai nostri clienti e partner una soluzione che garantisca i massimi livelli di produttività, qualità e versatilità dei supporti. A oggi, la serie Colorado ha registrato quasi 2.000 installazioni in tutto il mondo e il feedback dei nostri clienti e partner è stato molto incoraggiante. L’approvazione di un organo indipendente come Keypoint Intelligence ci consente di rafforzare la garanzia di qualità e produttività che offriamo ai nostri clienti e partner, e dimostra l’adeguatezza della stampante per il mercato della carta da parati stampata in digitale, in rapida crescita».