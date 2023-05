Toshiba: certificazione di interoperabilità Adaptec di Microchip

Toshiba, avendo già dimostrato la compatibilità di alcuni modelli della serie MG10 ad alta capacità con i controller RAID (Redundant Array of Independent Disks) e gli Host Bus Adapters (HBA) Adaptec di Microchip, ha eseguito nuovi test di compatibilità approfonditi condotti da Microchip su altri prodotti.

Le versioni SAS da 12GB/s degli HDD enterprise MG10SCA20TE e MG10SCA20TA hanno ottenuto la certificazione per entrambe le serie di adattatori di archiviazione Adaptec SmartRAID 31xx e 32xx. Sono stati successivamente aggiunti all’elenco di compatibilità di Microchip a cui i clienti fanno riferimento. Si tratta di un ulteriore passo avanti dopo la certificazione di interoperabilità Adaptec SmartRAID 31xx/32xx ottenuta dal modello di HDD SATA 6GB/s MG10ACA alla fine del 2022.

Caratterizzati da elevate capacità di archiviazione dei dati e interfaccia SAS da 12GB/s, gli HDD MG10SCA20TE/A di Toshiba sono disponibili in formati compatti da 3,5 pollici con un design a 10 piatti riempiti a elio e una velocità di rotazione pari a 7.200 giri/min.

Come spiega Rainer W. Kaese, Senior Manager Business Development Storage Products di Toshiba Electronics Europe: “Grazie all’interoperabilità garantita tra i prodotti Microchip e Toshiba così come all’esaustivo lavoro di verifica svolto proprio da Microchip, stiamo semplificando l’implementazione dell’archiviazione dei dati molto per i nostri clienti. Ciò significa che gli HDD, i relativi HBA e i controller di storage possono essere acquistati con la massima fiducia nelle loro prestazioni operative congiunte e nella loro affidabilità a lungo termine”.

