Kiliagon è Amazon Ads Advanced Partner

L’Agenzia Amazon 100% specializzata Kiliagon, la Business Unit Amazon del Gruppo Labelium, annuncia di aver raggiunto lo status Advanced all’interno di Amazon Ads Partner Network. Kiliagon ha ottenuto questo riconoscimento dimostrando forte crescita e coinvolgimento per i suoi clienti con Amazon Ads.

Kiliagon è una delle principali agenzie in Europa totalmente Amazon focused e sta vivendo una crescita esponenziale a livello internazionale dopo il processo di rebranding da Xingu: lavora con marchi globali in tutti i marketplace Amazon per aiutare a massimizzare i loro investimenti attraverso strategia e servizi ad hoc.

Con questo riconoscimento, l’agenzia può espandersi a nuove opportunità con i prodotti e i servizi Amazon Ads.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Mattia Stuani, CEO e Founder: «Questo nuovo traguardo è un’ulteriore testimonianza della nostra leadership e competenza a 360 gradi sul Canale Amazon. Lavorando a stretto contatto con Amazon Ads continueremo a creare fiducia con i nostri partner attuali e futuri che stanno cercando di crescere e aumentare il loro share of voice attraverso i nostri tool di ottimizzazione avanzati e di analisi».

Per diventare un partner avanzato di Amazon Ads, le aziende registrate devono dimostrare esperienza, coinvolgimento e generare crescita per gli inserzionisti. Ciò significa che Kiliagon è un partner esperto e lo dimostra con la certificazione avanzata Amazon Ads ma anche i feedback positivi dei clienti.

In Kiliagon, fanno sapere dalla società, continueremo a lavorare collaborando con Amazon Ads per raggiungere gli obiettivi preposti assieme ai nostri partner.