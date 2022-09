Kyndryl ottiene la certificazione Cisco Global Gold Integrator

Kyndryl, fornitore di servizi di infrastruttura IT al mondo, ha annunciato di aver ottenuto la certificazione Cisco Global Gold Integrator, il livello più alto disponibile e un riconoscimento della capacità di Kyndryl di supportare con soluzioni avanzate i clienti condivisi in tutto il mondo.

Lo status di partner consente a Kyndryl di ricevere vantaggi e incentivi di livello Gold e assicura ai clienti che le risorse e i professionisti qualificati di Kyndryl siano disponibili nelle aree geografiche supportate da Cisco. La certificazione Global Gold è anche il riconoscimento della capacità di Kyndryl di vendere, fornire e supportare le soluzioni Cisco in tutto il mondo e di illustrarle ai clienti grazie ai Cisco Experience Centers globali.

Per diventare Cisco Global Gold partner, gli ingegneri, gli architetti e i team sales di Kyndryl hanno dovuto dimostrare conoscenze e competenze approfondite su un’ampia gamma di tecnologie, software e servizi Cisco. Inoltre, per ricevere la certificazione, Kyndryl ha dato prova della sua capacità di soddisfare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) e le metriche relative alle soglie di prestazione Cisco, alle competenze globali, regionali e locali, ai centri di supporto e alle soluzioni, all’offerta IT ibrida e alla soddisfazione dei clienti.

Kyndryl e Cisco hanno recentemente annunciato una partnership che aiuta i client a progettare, costruire, gestire e modernizzare i sistemi mission-critical: le due aziende stanno sviluppando servizi di private cloud, soluzioni di rete, edge computing e SDN (Software Defined Networking), oltre a un’offerta WAN (Wide Area Network) Multi-Network per consentire la modernizzazione digitale e l’accelerazione del cloud grazie a soluzioni on-premise o edge differenziate e servizi cloud end-to-end completamente gestiti.

“Siamo entusiasti di aver ottenuto la certificazione di Global Gold Partner nell’ambito della partnership con Cisco, che conferma ed estende la nostra capacità di collaborare su larga scala, offrendo il massimo livello di supporto e vantaggi ai clienti globali”, ha affermato Jezz Gatz, Direttore Global Cisco Alliance in Kyndryl. “Dimostrando l’eccellenza nella fornitura di servizi gestiti supportati da Cisco Powered Solutions, Kyndryl può garantire ancora meglio la propria capacità di offrire le migliori soluzioni di rete 5G e altre soluzioni innovative che soddisfano le esigenze dei clienti”.

“Siamo lieti che Kyndryl si sia unita a un gruppo estremamente selezionato di partner Cisco che hanno ottenuto il riconoscimento Global Gold. Raggiungere questo traguardo in così poco tempo dal lancio di Kyndryl ha richiesto una dedizione straordinaria”, ha dichiarato Nick Holde, VP Cisco Global Strategic Partners and Co-sell. “Apprezziamo il loro impegno nella partnership con noi e siamo entusiasti di continuare a far crescere insieme le attività congiunte in mercati globali e architetture critici, con modelli di business e soluzioni innovativi”.