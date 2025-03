LEADER insieme ad Acronis al Gran Premio d’Australia 2025

Rombano i motori in casa Acronis, specialista a livello globale di Cyber Security e protezione dei dati, che torna a correre sulle piste di Formula 2 e Formula 3 in occasione del Gran Premio d’Australia 2025, grazie alla rinnovata partnership con la scuderia automobilistica italiana PREMA Racing e il distributore IT australiano LEADER. Dopo una collaborazione di successo avviata nel 2024 nelle gare di supporto di Formula 2 e Formula 3 a Melbourne, si è deciso di estendere l’accordo anche per l’edizione 2025. I loghi di Acronis e LEADER saranno presenti sulle vetture della squadra durante il weekend di gara.

LEADER e Acronis a supporto della scuderia italiana

Acronis continuerà a supportare PREMA Racing fornendo soluzioni avanzate per la cyber protection e la gestione dei dati, garantendo la protezione delle informazioni critiche e la stabilità dell’infrastruttura IT in un ambiente altamente competitivo come il motorsport. Grazie all’integrazione delle tecnologie Acronis, la scuderia potrà ottimizzare la gestione dei dati, delle prestazioni e della sicurezza digitale, massimizzando il proprio potenziale in pista.

La partnership si inserisce nel programma Acronis #TeamUp, un’iniziativa che collega vendor IT, distributori e service provider con team sportivi di livello internazionale. Attraverso #TeamUp, Acronis offre ai partner l’opportunità di entrare nel mondo dello sport professionistico, migliorando la visibilità del brand e creando nuove opportunità di business. Grazie al programma, aziende come LEADER ampliano la loro presenza nel mercato tecnologico e sportivo, contribuendo allo sviluppo di soluzioni di cyber protection in contesti estremamente esigenti.

Dichiarazioni

“Siamo entusiasti di proseguire la collaborazione con Acronis e LEADER per il Gran Premio d’Australia 2025”, ha dichiarato Rene Rosin, Team Principal di PREMA Racing. “Le soluzioni di cyber protection di Acronis garantiscono sicurezza e affidabilità ai sistemi, mentre noi, così come i nostri partner, continuiamo a investire nell’innovazione tecnologica per ottimizzare la gestione dei dati e delle infrastrutture IT. Essere al fianco di LEADER nell’evento di casa in FIA F2 e F3 è un onore e una responsabilità che affrontiamo con determinazione, puntando a ottenere i migliori risultati in pista”.

“Siamo orgogliosi di continuare a supportare i nostri distributori e partner sportivi attraverso il programma Acronis #TeamUp. La partnership con la scuderia italiana e il distributore IT australiano per il weekend del Gran Premio d’Australia 2025 è un perfetto esempio di come Acronis crei un ecosistema in grado di favorire lo sviluppo del business”, ha aggiunto Kelly Johnson, General Manager di Acronis ANZ. “La visibilità del brand e le opportunità di networking offerte dal nostro coinvolgimento nel motorsport internazionale restano a disposizione di partner locali come LEADER, che ha attivato con successo numerose collaborazioni nel settore. Le nostre soluzioni integrate di backup e cybersecurity garantiscono una protezione completa, permettendo a service provider e team sportivi di alto livello di operare in sicurezza nei momenti più importanti”.