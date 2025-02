Ultimate 365: protezione a 36(5)0° per Microsoft 365, da Acronis

Acronis, leader globale nella Cyber Security e nella protezione dati, ha annunciato il rilascio di Acronis Ultimate 365, una soluzione completa per la protezione di Microsoft 365 pensata per i Managed Service Provider (MSP). Ultimate 365 mette a disposizione dei partner un’unica piattaforma multi-tenant nativamente integrata, dalla quale gestire con facilità cybersecurity, backup e compliance. Ciò permette di incrementare l’efficienza, ridurre il volume di lavoro che grava sui tecnici, massimizzare la redditività e semplificare la gestione dei clienti.

Cosa prevede Ultimate 365

Acronis Ultimate 365 offre agli MSP una soluzione che include:

Protezione completa per Microsoft 365 : protegge gli ambienti Microsoft 365 grazie all’integrazione di backup, rilevamento e risposta estesi (XDR), sicurezza delle e-mail e delle collaboration app, archiviazione delle e-mail, gestione del livello di sicurezza e formazione, in una singola piattaforma intuitiva;

: protegge gli ambienti Microsoft 365 grazie all’integrazione di backup, rilevamento e risposta estesi (XDR), sicurezza delle e-mail e delle collaboration app, archiviazione delle e-mail, gestione del livello di sicurezza e formazione, in una singola piattaforma intuitiva; Incremento rapido del fatturato : consente agli MSP di eseguire l’onboarding dei nuovi clienti e di erogare i servizi in breve tempo, evitando i ritardi dovuti alla negoziazione dei contratti, alle integrazioni manuali degli strumenti o alla formazione del personale, per un’immediata redditività;

: consente agli MSP di eseguire l’onboarding dei nuovi clienti e di erogare i servizi in breve tempo, evitando i ritardi dovuti alla negoziazione dei contratti, alle integrazioni manuali degli strumenti o alla formazione del personale, per un’immediata redditività; Gestione efficiente e scalabile: riduce l’operatività grazie alla gestione di tutti i clienti e di tutti i servizi da una piattaforma centralizzata e alla riduzione degli strumenti da amministrare, oltre a contenere al minimo il carico gestionale dei tecnici.

Microsoft 365 è la piattaforma aziendale più diffusa al mondo, ma questo la rende anche un obiettivo appetibile per le minacce informatiche, come gli attacchi veicolati dalle e-mail, il phishing e il social engineering. Molti MSP gestiscono la sicurezza e il backup di Microsoft 365 senza una piattaforma integrata e quindi affidandosi a molteplici strumenti diversi per ogni cliente; un approccio dispersivo che provoca inefficienze operative, complessità nell’onboarding, lacune nella sicurezza e maggiori costi. Acronis Ultimate 365 elimina queste lacune grazie a una soluzione integrata in grado di semplificare la gestione e fornire nello stesso tempo una protezione avanzata contro le minacce.

L’adozione di Ultimate 365 di Acronis permette agli MSP di ridurre decisamente il tempo dedicato alle attività di gestione, garantendo maggiore efficienza e redditività. La piattaforma introduce inoltre un modello di prezzo flessibile ma prevedibile, che aiuta gli MSP a soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti, a semplificare l’offerta di servizi e ad ampliare la propria clientela. Inoltre l’integrazione di sicurezza, backup e compliance in un’unica piattaforma nativamente integrata offre agli MSP l’opportunità di differenziare i propri servizi, creare nuovi flussi di entrate e aumentare il valore che offrono ai clienti.

Disponibilità

L’applicazione per l’archiviazione delle e-mail Ultimate 365 di Acronis è disponibile in anteprima fino al secondo trimestre del 2025, quando sarà accessibile a tutti, mentre lo strumento per la gestione del livello di sicurezza è di prossima distribuzione.

Dichiarazioni

“Gli MSP devono contrastare la proliferazione degli strumenti e le complessità di gestione della sicurezza per Microsoft 365, oltre a ridurre i tempi di onboarding dei clienti“, ha dichiarato Gerald Beuchelt, CISO di Acronis. “Hanno quindi bisogno di una soluzione semplice ed economicamente conveniente che garantisca la protezione completa per Microsoft 365 senza richiedere la gestione di numerosi software. Questa soluzione è Acronis Ultimate 365, un’unica piattaforma di facile utilizzo e ricca di funzionalità che permette agli MSP di poter offrire moduli XDR, sicurezza delle e-mail e formazione SAT (Security Awareness Training). Servizi oggi essenziali per migliorare la sicurezza delle aziende-clienti, semplificando al contempo la gestione a un costo preventivabile“.