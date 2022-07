LG Electronics e Interface Global si alleano per l’hospitality

Oggi per l’industria dell’hospitality, garantire un soggiorno confortevole e piacevole ai propri ospiti non significa più solo assicurare un ambiente accogliente e pulito, ma vuol dire essere in grado di offrire un soggiorno smart che soddisfi le moderne esigenze dei viaggiatori: poter accedere a tutte le principali piattaforme di streaming, disporre di servizi personalizzati in tempo reale, reti wi-fi ultra veloci e prenotazioni sempre più digitalizzate, tutto questo senza rinunciare alla propria privacy. In questo gli Hotel TV possono fare davvero la differenza, trasformandosi in potenti strumenti di marketing e digital concierge in grado di offrire servizi in camera e contenuti sempre più interattivi e personalizzati, prima, durante e dopo il soggiorno. Da sempre attenta a soddisfare le esigenze e le aspettative di un mercato in continua evoluzione come quello dell’Hospitality, LG Electronics vanta un’offerta completa di smart TV e soluzioni professionali che garantiscono una comunicazione interattiva con l’ospite, il controllo centralizzato e la compliance con la GDPR. Inoltre, per offrire soluzioni sempre più interattive, i TV di LG con Pro:Centric Direct possono integrare Hech Romeo, una soluzione sviluppata e distribuita da Interface Globe, azienda specializzata nella fornitura di TV hotel, che offre una gestione completa degli Smart TV LG e della comunicazione digitale. Queste soluzioni pensate specificatamente per il mercato dell’hospitality consentono ai professionisti del settore che vogliono seguire il cambiamento promosso dalla digitalizzazione di stare al passo con i tempi.

Grazie a Pro:Centric Direct gli hotel TV di LG diventano, infatti, veri e propri strumenti interattivi, consentendo la configurazione profilata dei canali, una proposta di contenuti su misura e la comunicazione diretta con i propri ospiti. A differenza di altre soluzioni simili, Pro:Centric Direct integrato con Hech Romeo permette una comunicazione bidirezionale, ovvero l’opzione per l’ospite di richiedere alcuni servizi direttamente dal TV. È possibile quindi prenotare un tavolo, visionare il menù e selezionare i piatti, prenotare il room service o anche un trattamento di bellezza. Inoltre, questo sistema consente di rispettare la privacy degli utenti e la compliance GDPR nel momento in cui utilizzano i diversi servizi di streaming o si connettono alla rete tramite il TV. Gli ospiti, infatti possono accedere ai propri account privati e rimanere collegati fino allo spegnimento del TV, quando il sistema cancellerà automaticamente le credenziali eliminando qualsiasi potenziale problema di privacy e sicurezza.

Pro:Centric Direct che integra Hech Romeo, la soluzione sviluppata da Interface Globe, si trasforma in un vero e proprio digital concierge. Basato su web app consente di gestire e promuovere tutti i servizi della struttura ricettiva in tempo reale attraverso un software unico e facile da utilizzare. Lo scopo del digital concierge è quello di rendere più piace-vole e confortevole l’esperienza di soggiorno degli ospiti: può aiutarli nella fase di arrivo in albergo fornendo loro tutta una serie di informazioni base, può essere utile per ordinare dei servizi in camera, fra cui ristorazione o benessere, ed è in grado di fornire informazioni turistiche sulla località e dintorni. Hech Romeo dispone di un’interfaccia molto intui-tiva che consente di navigare tra le varie funzionalità. Le smart TV di LG fungono da touchpoint fondamentale con il cliente che può navigare con il telecomando fra i vari servizi. Il vantaggio per l’albergatore non è solo quello di poter fornire informazioni e servizi in maniera digitale ma anche quello di poter aggiornare le informazioni in tempo reale e da ovunque si trovi.

“Per gli albergatori, oggi, dotarsi di smart tv professionali è imprescindibile in quanto questi TV, a differenza di quelli consumer, consentono di avere accesso a tutta una serie di funzionalità in grado, non solo di fare la differenza nella scelta di una struttura rispetto ad un’altra, ma anche di rispettare la privacy degli ospiti nel rispetto delle norme GDPR. Grazie alla nostra web app Hech Romeo le strutture ricettive dispongono di un vero e proprio digital concierge, che funge da strumento di upselling, accoglienza e assistenza degli ospiti”, ha dichiarato Luca Urati, General Manager di Interface Globe.

“Il settore alberghiero si sta trasformando e la digitalizzazione è uno dei fattori che guidano questo cambiamento. Noi di LG siamo da sempre attenti a rispondere alle moderne esigenze del mercato hospitality ed è per questo che lavoriamo costantemente per offrire soluzioni all’avanguardia che consentono ai professionisti del settore di condividere i contenuti in modo sempre più semplice e innovativo. La collaborazione con Interface Globe è un’ulteriore dimostrazione della volontà di LG di sostenere questo settore con un’offerta completa di soluzioni pensate per rendere il processo di digitalizzazione di questo mercato più semplice e accessibile”, ha dichiarato Francesco Cecere, ID National Business Development Manager Hospitality di LG Electronics Italia.

Sono già diversi gli hotel in Italia che hanno scelto di puntare su un’offerta sempre più smart e garantire ai propri ospiti esperienze di soggiorno uniche grazie alle soluzioni di LG e Interface Globe: Ariosto Social Club (Milano), la tenuta Fattoria La Principina (Grossetto, Toscana), Agriturismo La Fiorida (Mantello) e molti altri.