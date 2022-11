Liferay premia i Partner of the Year: tra i vincitori anche l’italiana SMC di Treviso

Liferay, azienda che sviluppa piattaforme aziendali di Digital Experience (DXP) abilitate dal cloud, ha annunciato i vincitori del premio Partner of the Year 2021-2022, assegnato annualmente dall’azienda. I riconoscimenti di quest’anno premiano i partner Liferay che si sono distinti nel fornire potenti soluzioni di digital experience che permettono alle aziende di ottenere un successo costante nel proprio business.

I vincitori sono stati selezionati tra gli oltre 350 partner Liferay presenti in 68 paesi e sono stati scelti dopo un’attenta valutazione dell’impatto positivo che hanno avuto non solo sui risultati aziendali complessivi, ma anche dell’impegno profuso nelle attività di marketing, di enablement e di certificazione volte a fornire soluzioni personalizzate grazie alla piattaforma Liferay.

Le diverse categorie di premi riconoscono i successi ottenuti dai partner e includono il premio globale Innovation Excellence e quello locale Partner of the Year.

“Siamo molto orgogliosi di premiare i nostri partner e di celebrarne i risultati”, ha dichiarato Brian Kim, Chief Sales Officer di Liferay. “Un ecosistema solido è fondamentale per il continuo successo di Liferay e come azienda ci impegniamo costantemente per creare partnership che portino al mercato le migliori soluzioni. Un ottimo esempio è il successo che i partner premiati di quest’anno hanno ottenuto sfruttando le loro vaste competenze tecnologiche e di settore per fornire soluzioni innovative ai nostri clienti comuni”.

Di seguito i vincitori di quest’anno:

Innovation Partners of the Year

Un riconoscimento ai partner che si sono distinti per lo sviluppo e la fornitura di soluzioni innovative, personalizzate e specifiche per i settori verticali, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti.

Worldwide – Placecube

“Siamo onorati di ricevere il premio Liferay Innovation Partner of the Year, Worldwide, per il 2022. Un rapporto di lunga data ci lega a Liferay e siamo stimolati dalla loro volontà di innovare continuamente e di fornire valore ai clienti. Supportiamo i nostri clienti progettando e sviluppando soluzioni che permettono di essere più efficienti, semplificando e unificando i processi e i sistemi esistenti. Questa sfida, spesso complessa, è resa più facile dalla flessibilità e dalla capacità di integrazione della piattaforma Liferay Digital Experience”, ha sottolineato Jason Fahy, fondatore e CEO di Placecube. “Nell’ultimo anno abbiamo supportato clienti dell’amministrazione centrale, dei servizi finanziari e del settore manifatturiero. In particolare, abbiamo lavorato con le autorità locali del Regno Unito per ridurre i costi di fornitura dei servizi alle comunità che servite”.

Worldwide – Hiberus

Partner of the Year

Un riconoscimento ai partner che hanno contribuito maggiormente alla crescita complessiva, con eccellenti iniziative di vendita e marketing e un servizio clienti straordinario.

EMEA – SMC Treviso

“Siamo molto orgogliosi di ricevere questo premio. La nostra è una partnership profonda e storica che continua a crescere anno dopo anno” ha dichiarato Marco Tessarin, Amministratore Delegato di SMC, “Non vediamo l’ora di affrontare insieme le prossime sfide in un mercato sempre più complesso ed esigente.”

APAC – Comture

Latin America – VASS

North America – Veriday

I premi sono stati consegnati durante gli eventi Liferay Partner Summit, ospitati a Madrid, in Spagna, e a Cabo San Lucas, in Messico. Gli eventi hanno riunito i leader di aziende partner e di Liferay con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione, con particolare attenzione a come generare più valore per le aziende e alla ricerca di soluzioni di digital experience personalizzate. Il recente rilascio del Solutions Marketplace e l’annuncio del rinnovamento del programma di canale di Liferay sono stati alcuni dei punti salienti degli eventi.