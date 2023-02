Meeting Equity con MAXHUB, Re Mago e Lenovo

Alla base del concetto di Meeting Equity c’è, senza ombra di dubbio, la possibilità di collaborare alle riunioni e condividere progetti e idee alle medesime condizioni e con le stesse modalità indipendentemente che ci si trovi in sala o da remoto.

Il tema ha ispirato la collaborazione tra MAXHUB e Re Mago, e la tavola rotonda che si è svolta in occasione del recente ISE 2023 di Barcellona. In questa occasione MAXHUB ha anche annunciato la nuova partnership con Re Mago (ex Valarea) l’azienda che che ha sviluppato il potente software per gestire i meeting attivi e che ha collaborato con Lenovo, produttore del dispositivo per sale riunioni ThinkSmart™ Core, al fine di offrire sistemi di gestione delle sale riunioni semplici e “chiavi in mano”.

Alla tavola rotonda (nella foto qui a fianco) hanno preso parte Mauro Spagnoli, National Sales Manager Italia, Cristiano Fumagalli, CTO&Global Alliance BDM Re Mago, Mark Krynock, Smart Collaboration Senior Manager of Strategic Alliances at Lenovo and Tim Porter, Solution Consultant UK.

Questa preziosa alleanza mira a risolvere i problemi degli utenti, frustrati dal fatto di dover attendere anche svariati minuti per avviare un meeting a causa di differenze operative tra piattaforme o all’incompatibilità di device personali, costretti a installare app sui propri device oppure a utilizzare connessioni non sicure, o ancora a servirsi di servizi obsoleti.

La collaborazione di MAXHUB e Re Mago è intesa inoltre a trarre il meglio dalle soluzioni di MAXHUB: gli utenti troveranno il software già integrato nei display all-in-one per poter avviare e gestire meeting in totale semplicità e in pochi secondi.

L’esperienza d’uso degli utenti risulterà quindi spontanea e coinvolgente, e i meeting risulteranno proficui e gratificanti, per tutti i partecipanti indipendentemente che si trovino in sala riunioni o che partecipino da remoto. In questo modo tutti i partecipanti potranno prendere parte alle riunioni con le medesime possibilità di condividere idee, spunti, documenti e progetti.

Infine, le organizzazioni potranno ottimizzare i loro investimenti grazie alla migliore gestione delle strutture e del personale, senza sprechi di tempo e di energie.

Come sottolineato da Mauro Spagnoli, National Sales Manager Italia: «Finalmente il software di gestione Re Mago verrà integrato sui nostri display e LEDwall, e da oggi potremo offrire workspace efficaci e semplici da usare, accessibili e utilizzabili da tutti alle medesime condizioni. L’ecosistema di soluzioni MAXHUB composto da monitor, telecamere, speakerphone e soundbar sarà utilizzabile con un solo tocco, nel rispetto della filosofia della “Meeting Equity” e tenendo conto delle normative GDPR e della sicurezza dei dati e del Cloud. Il tutto in tempo zero».