Con MatixGO di BTicino l’ufficio diventa smart

Presentata quest’estate, la nuova linea MatixGO di BTicino, brand italiano attivo nelle soluzioni per la smart home, è concepita per dare vita ad installazioni versatili e funzionali, offrendo soluzioni per tutti gli spazi, tra cui gli uffici e gli ambienti lavorativi.

Grazie alla sua semplicità e alla sua versatilità, MatixGO di BTicino è la linea perfetta per equipaggiare l’ufficio o il proprio home-office: grazie ad una vasta offerta di prodotti e soluzioni, tra cui i nuovi device da pavimento e da scrivania, è in grado di adattarsi ad ogni esigenza funzionale richiesta dall’utente.

Fanno parte della gamma le nuove torrette da pavimento che, abbinate alla serie MatixGO di BTicino sono la soluzione adatta alle esigenze estetiche e funzionali di uffici e ambienti moderni del terziario che necessitano un numero maggiore di punti presa: in questo modo si possono raccogliere in modo ordinato e sicuro le diverse utenze. Le torrette da pavimento progettate per espandersi al massimo, sia in verticale che in orizzontale grazie a dei semplici accessori di affiancamento, dimostrandosi così la soluzione più funzionale per l’alimentazione da terra delle postazioni di lavoro.

BTicino propone anche una linea di torrette a scomparsa che rappresentano la soluzione ideale per installazioni sia in pavimenti flottanti che in cemento. Questo tipo di prodotto rappresenta la sintesi perfetta tra funzionalità ed estetica, perché consente di collocare le prese elettriche sul pavimento, senza ingombrare con antiestetici fili, garantendo comfort e sicurezza grazie all’apertura ammortizzata e un sistema di bloccaggio che evita l’apertura accidentale quando si calpesta il tasto. Disponibili nelle versioni tradizionali da 8/10 e 16/20 moduli e nella versione più capiente da 24/30 moduli, consentono di predisporre gli uffici anche per possibili cambi di layout.

Con caratteristiche esclusive e design ricercato, le torrette POP-UP per scrivania abbinate alla serie MatixGO di BTicino, combinano ricercatezza e funzionalità grazie alla loro facilità di utilizzo e l’eleganza installativa. La struttura compatta, estremamente sottile ed in tre differenti finiture, si integra su tutte le superfici e presenta la possibilità di integrare diversi moduli (prese Schuko, USB…) per andare incontro a qualsiasi esigenza.

Grazie al lancio della nuova MatixGO si completa l’offerta smart di BTicino. Anche con MatixGO di BTicino diventa quindi possibile creare un impianto connesso, non solo a casa ma anche all’interno dell’ambiente lavorativo tramite l’App Home + Control. Attraverso l’applicazione sarà possibile gestire luci e comandi da remoto comodamente utilizzando il proprio smartphone.

Infine, il design essenziale e minimale di MatixGO di BTicino la rendono perfetta per conformarsi all’essenza di eleganza e sobrietà adatta agli uffici. Le due principali tonalità protagoniste dei tasti, bianco, per le soluzioni standard, e grigio, per le soluzioni smart, sono perfettamente in linea con le nuove tendenze di arredamento degli ambienti lavorativi.