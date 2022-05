Microsoft Azure integrato con le soluzioni Avaya OneCloud

Avaya, specialista globale nelle soluzioni per migliorare e semplificare le comunicazioni e la collaborazione, e Microsoft hanno esteso il proprio accordo di partnership globale attraverso l’integrazione del portfolio Avaya OneCloud con Microsoft Azure. La collaborazione ha l’obiettivo di fornire alle aziende più opzioni per aumentare la produttività e il coinvolgimento dei clienti attraverso maggiore affidabilità, agilità e scalabilità. Dando seguito al successo ottenuto con Avaya OneCloud Contact Center as a Service (CCaaS) integrato con Azure, Avaya estende l’accordo di collaborazione per includere il portfolio Avaya OneCloud su Azure a vantaggio dei clienti che ricercano la massima flessibilità di implementazione in un ambiente cloud ibrido, pubblico o privato.

“La nostra partnership strategica con Microsoft è un’importante pietra miliare nel nostro percorso di trasformazione verso un modello di business cloud“, dichiara David Austin, Senior Vice President, Strategy and Alliances, Avaya. “La portata globale di Microsoft contribuisce a garantire che i nostri clienti comuni implementino rapidamente le soluzioni Avaya OneCloud in qualsiasi ambiente cloud di loro scelta con velocità, agilità e prezzi competitivi. Questo rappresenta una grande opportunità per i clienti di accelerare la loro migrazione verso il cloud, e una grande opportunità per Avaya di espandere il go-to-market attraverso iniziative di co-selling che abbiamo identificato con il nostro partner di fiducia.”

“Molti dei nostri maggiori clienti hanno adottato come standard le soluzioni di comunicazione Avaya e l’offerta di Avaya OneCloud su Microsoft Azure offre loro un’ulteriore opportunità di beneficiare degli investimenti già effettuati, accelerando al contempo la migrazione al cloud“, aggiunge Casey McGee, Vice Presidente, Global ISV Partner Sales, Microsoft. “Insieme, stiamo lavorando per aiutare i clienti di tutto il mondo a trasformare le proprie aziende, guidare la trasformazione digitale e implementare iniziative di migrazione dei carichi di lavoro in modo più rapido. Si tratta di un’opportunità significativa, in particolare per i clienti Microsoft che hanno la necessità di trasferire più carichi di lavoro su Azure”.

Avaya OneCloud è una piattaforma esperienziale che supporta le aziende nella creazione di esperienze uniche, moderne e personalizzate che soddisfano le esigenze in continua evoluzione di clienti e dipendenti. Le aziende possono integrare più rapidamente nuove esperienze e funzionalità alle soluzioni esistenti, permettere ai dipendenti di essere più produttivi mentre lavorano in modi nuovi, e sorprenderli piacevolmente a ogni interazione.

Avaya ha raggiunto lo status di co-sell ready e questo significa che collaborerà direttamente con i team commerciali e i partner Microsoft su opportunità di vendita e di implementazione congiunte. Questa partnership strategica rende ancora più facile per i clienti valorizzare gli investimenti nelle tecnologie Microsoft per accelerare la migrazione delle comunicazioni e dei carichi di lavoro dei contact center su Azure.

“L’integrazione di Avaya OneCloud al Microsoft Azure Marketplace fornisce ai clienti l’agilità per creare esperienze di comunicazione e collaborazione utilizzando approcci cloud pubblici, privati o ibridi per offrire la più ampia gamma di opzioni per soddisfare le esigenze aziendali“, sottolinea R “Ray” Wang, CEO di Constellation Research, Inc. “Collaborando con Microsoft sia per l’implementazione che per il go-to-market, Avaya estende il suo raggio d’azione nei confronti dei clienti e aggiunge un nuovo significativo canale di comunicazione per condividere la propria proposta unica di agilità ed esperienza. Inoltre, le aziende possono beneficiare dell’esperienza di questi due leader globali per portare avanti la propria agenda di innovazione”.

Oltre all’affidabilità e alla portata di Microsoft Azure, i clienti Avaya CCaaS avranno accesso alla potenza della tecnologia Contact Center AI di Nuance integrata con OneCloud. “Le capacità combinate di Microsoft e Nuance offrono ai clienti Avaya la flessibilità di creare e fornire interazioni intelligenti, personalizzate e di impatto per i consumatori con la protezione degli investimenti a lungo termine e il controllo dei dati”, dichiara Tony Lorentzen, Senior Vice President of Intelligent Engagement Solutions di Nuance, una società Microsoft.

Il rafforzamento della partnership valorizza la consolidata collaborazione tra Avaya e Microsoft. Insieme Avaya, Microsoft e Nuance forniscono una reale integrazione, che si estende dalle applicazioni di contact center vere e proprie alle piattaforme di comunicazione sottostanti. I clienti Avaya OneCloud CCaaS sono in grado di ottenere informazioni più accurate sui clienti attraverso i dati CRM archiviati all’interno di Dynamics 365 e beneficiano delle potenti capacità AI di Microsoft, grazie ad Azure Cognitive Services. Nel corso dell’anno, Avaya si aspetta di espandere ulteriormente le capacità di OneCloud CCaaS con l’integrazione di Microsoft Teams, permettendo ai clienti di utilizzare appieno l’esperienza e le conoscenze dell’intera organizzazione al servizio dei clienti attraverso il contact center.