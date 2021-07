Microsoft mette in luce il successo di MPS Monitor nell’uso di Power BI

MPS Monitor, l’azienda italiana che sviluppa e distribuisce una piattaforma per il monitoraggio e la gestione da remoto di stampanti e multifunzione, è protagonista di un’approfondita Customer Story pubblicata da Microsoft sul proprio sito corporate. Il testo mette in evidenza il successo di MPS Monitor nell’utilizzo di Microsoft Power BI e Azure per fornire un ambiente di analisi dei dati esaustivo e di facile utilizzo che fornisce ai propri clienti accesso visivo e interattivo ai dati.

In particolare, la Customer Story illustra le sfide affrontate dall’azienda prima dell’adozione di Power BI: MPS Monitor faceva infatti in precedenza affidamento su cubi OLAP multidimensionali e su dati elaborati ogni notte nel cloud e aggiornati quotidianamente anziché in tempo reale. Questo processo richiedeva l’invio giornaliero di una notevole quantità di dati ai clienti tramite servizi di condivisione di file ; agli stessi clienti veniva inoltre richiesto di connettersi a tali file e interagire con i dati utilizzando le tabelle pivot di Excel. Questo ambiente di elaborazione dei dati aveva reso sempre più difficile e dispendiosa la creazione di report e grafici utili e accattivanti, nonché la condivisione di tali visualizzazioni. Quando il numero di utenti di MPS Monitor ha iniziato a crescere, la produzione e la distribuzione quotidiana di centinaia di file è diventata via via più problematica e l’ambiente OLAP richiedeva un impegno sempre più importante per la manutenzione.

La Customer Story evidenzia quindi come MPS Monitor abbia utilizzato la piattaforma Power BI Embedded di Microsoft per soddisfare i requisiti aziendali e tecnici con la creazione di MPS Monitor Analytics, la propria soluzione di BI altamente efficace. Alla progettazione e all’implementazione di MPS Monitor Analytics ha lavorato unicamente il team di MPS Monitor, a dimostrazione delle competenze e dell’eccellenza del talento interno dell’azienda tutta italiana, capace di affrontare con successo le necessità dei clienti globali.

La soluzione MPS Monitor Analytics consente agli utenti di accedere a un ambiente BI completo direttamente dal proprio portale Web, senza la necessità di account separati, portali diversi o licenze aggiuntive. Gli utenti possono così operare nell’ambito di un’esperienza di BI self-service completa, con la possibilità di modificare i report esistenti o di crearne di nuovi da zero, senza dover pagare (o aspettare) che gli sviluppatori creino nuovi report e dashboard di BI.

Commentando l’attenzione riservata da Microsoft a MPS Monitor, Nicola De Blasi, CEO di MPS Monitor, ha dichiarato: “È un grande onore che Microsoft abbia scelto di mettere in evidenza MPS Monitor e il suo successo nell’utilizzo di Power BI Embedded per creare MPS Monitor Analytics. I risultati ottenuti da MPS Monitor fino ad oggi testimoniano lo spirito pionieristico dell’azienda e mettono in evidenza tutto il nostro entusiasmo nell’abbracciare una tecnologia collaudata per affrontare le sfide dei clienti. Siamo lusingati che Microsoft abbia scelto di dare rilievo al nostro successo”.

Progettata sulla base di una visione pionieristica volta ad aiutare i Dealer e i fornitori di MPS a gestire la stampa, MPS Monitor 2.0 è una piattaforma software-as-a-service (SaaS) basata su cloud per il monitoraggio e la gestione di stampanti e multifunzione da remoto. MPS Monitor 2.0 non solo supporta i Dealer e i Rivenditori MPS nel migliorare il proprio livello di servizio e a ridurre i costi, ma li aiuta anche ad ottimizzare l’organizzazione e a migliorare i margini di servizio complessivi. Il fatto di essere basata su cloud, fornisce a MPS Monitor la scalabilità e la flessibilità per adattarsi rapidamente e facilmente ai cambiamenti imposti alle aziende a livello globale dalla pandemia – come il passaggio al modello di lavoro ibrido – che ha cambiato le modalità e i luoghi della stampa, come viene gestita e come viene contabilizzata.

Oltre alla collaborazione con Microsoft, MPS Monitor ha recentemente annunciato partnership con altri importanti leader del settore tecnologico, tra cui HP, Okta, Asolvi e Zebra Technologies, che hanno permesso all’azienda di soddisfare con successo le esigenze di stampa in rapida evoluzione dei Dealer e dei fornitori di MPS in tutto il mondo.