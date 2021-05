È il Camping Village Le Esperidi a Bibbona (LI), in Toscana, ad aggiudicarsi il titolo di Campeggio-Villaggio italiano con il Miglior Wi-Fi del 2021, il premio assegnato nell’ambito della sesta edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp, network leader in Italia per le vacanze in camping.

Questo premio costituisce il riconoscimento alle strutture en plein air che si sono attrezzate per offrire ai turisti italiani e stranieri un servizio di connettività wireless a Internet di qualità professionale, indispensabile nell’era dello streaming e dei social network. Soprattutto durante questo particolare periodo in cui l’emergenza Covid non è ancora del tutto passata, poter fare smart working da un luogo di villeggiatura beneficiando del Miglior Wi-Fi, può essere un grande vantaggio.

I Campeggi e Villaggi con il Miglior Wi-Fi del 2021

Il Certificato di Eccellenza Wi-Fi 2021 offre un’utile panoramica dei campeggi e villaggi ideali per i vacanzieri che desiderano rimanere sempre connessi. Il premio al Camping Village Le Esperidi, infatti, è il risultato finale di un’attenta analisi che, nella prima fase, ha portato alla nomina dei 10 Campeggi e Villaggi con il Miglior Wi-Fi del 2021.

Il portale Campeggi.com di KoobCamp, leader in Italia per le vacanze in camping, ha selezionato i campeggi e villaggi italiani con il miglior Wi-Fi nell’ambito dei Certificati di Eccellenza 2021.

Ecco i 10 Campeggi e Villaggi con il Miglior Wi-Fi del 2021 (in ordine casuale, vincitore escluso):

Camping Village Le Esperidi – Bibbona (LI)

Camping Village Orrì – Tortolì (OG)

Camping Village Le Capanne – Bibbona (LI)

Camping Verde Luna – Fano (PU)

Camping Village Le Pianacce – Castagneto Carducci (LI)

International Camping Village Etruria – Castagneto Carducci (Li)

Camping Rosselba le Palme – Portoferraio (LI)

Camping Lake Placid – Silvi (TE)

PuntAla Camp & Resort – Castiglione della Pescaia (GR)

Camping Stella Maris – Fano (PU)