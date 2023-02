Pricer a Euroshop presenta le novità per l’in-store

Pricer a EuroShop 2023, in programma fino al 2 marzo a Düsseldorf, porta le sue soluzioni di automazione e comunicazione all’avanguardia volta a supportare i retailer. Nello spazio espositivo del brand – A76, padiglione 6 – sarà, così, possibile vivere l’esperienza reale di un ambiente di vendita al dettaglio che soddisfa le molteplici esigenze che si presentano ai retailer in fase di digitalizzazione dello store in ottica omnichannel.

Pricer offre soluzioni digitali in-store che aumentano le conversioni, mantengono il margine e realizzano obiettivi di sostenibilità, migliorando sia l’efficienza del punto vendita che l’esperienza del cliente. In occasione di Euroshop, l’azienda focalizza la sua proposta sulle principali innovazioni.

Le etichette multi-colore

Le etichette a colori SmartTag che mostrerà Pricer a Euroshop consentono ai retailer di dare vita a promozioni anche a bordo scaffale, oltre a migliorare la comunicazione del brand in tutto lo store, aumentando così il coinvolgimento del cliente. Sviluppate per venire incontro alle esigenze dei retailer, che chiedevano maggiori funzionalità rispetto a quanto possibile con le versioni a 2 o 3 colori, queste etichette, oltre a fornire maggiori colori, si contraddistinguono per la durata della batteria – la più lunga sul mercato – grazie all’utilizzo dell’esclusiva tecnologia ottica wireless di Pricer. I display ad alta risoluzione offrono oltre 100 pagine e flash sia multicolore che a più intensità per far fronte a diversi utilizzi.

Retail Media Network

Poiché le piattaforme digitali di proprietà dei retailer che vendono spazi pubblicitari ai professionisti del marketing continuano a registrare un’enorme crescita, c’è molto interesse da parte del mercato alla prossima fase di sviluppo di queste forme di advertising. Secondo Insider Intelligence, gli annunci contestualmente pertinenti ai dati di acquisto verranno estesi al punto vendita. La soluzione di Digital Signage di Pricer si integra con le ESL al fine di migliorare la customer experience ed aumentare le vendite coinvolgendo gli acquirenti al momento dell’acquisto, cioè a bordo scaffale. La soluzione di Digital Signage di Pricer, visivamente molto attraente, gioca un ruolo fondamentale in questi nuovi Retail Media Network e nella digitalizzazione della comunicazione in-store, poiché i retailer cercano di coinvolgere i clienti durante il loro percorso di acquisto, online e offline.

Pricer Plaza

In occasione della manifestazione, l’azienda presenta anche Pricer Plaza, il fulcro della soluzione di Pricer: si tratta di un’infrastruttura basata su cloud a cui è possibile collegare servizi come la Digital Signage o la Computer Vision sulla base di modelli di business Software as a Service (SaaS). Pricer Plaza consente una gestione sofisticata dell’infrastruttura, di dispositivi IOT e dei servizi in-store per singoli reparti e negozi, fino a intere catene.