Mitel soddisfatta dei suoi partner

Italian Partner Awards. Tutto questo si è svolto nella cornice del Mitel Next, una conferenza annuale dedicata ai partner, che si è tenuta per la prima volta in Italia. Mitel, specialista globale nelle comunicazioni aziendali , ha riunito più di 90 partner di canale per celebrare un anno importante per il mercato italiano e condividere la propria strategia, visione e novità relativamente alla roadmap di prodotto. L'evento è stato anche l'occasione per premiare i vincitori degli Italian Partner Awards.

In pochi anni, Mitel ha triplicato la sua rete di partner per guidare la crescita organica sul mercato italiano, e ora conta più di 100 aziende.

Abbiamo rafforzato notevolmente la nostra copertura del segmento SMB e consolidato alleanze strategiche per il mercato Enterprise e per la Pubblica Amministrazione, quest’ultimo storicamente il nostro principale mercato in Italia”, ha dichiarato Danilo Piatti, country manager di Mitel Italia. “Di conseguenza, le nostre quote di mercato hanno continuato a crescere nel 2022, rafforzando la posizione di Mitel come principale fornitore di UC Call Control in Italia“. ha dichiarato. ““.

Sam Carter, analista di MZA, ha dichiarato: “Mitel è stato uno dei principali vendor del mercato UC Call Control in Italia negli ultimi anni, registrando una crescita della quota di 4 punti percentuali tra il secondo trimestre del 2022 e il primo trimestre del 2023, arrivando a guidare il mercato con una quota del 17%”.

I partner sono fondamentali per questa espansione e, nel corso di una cerimonia di premiazione, Mitel ha riconosciuto la loro enorme performance nell’ultimo anno e la loro capacità di superarsi per fornire ai clienti soluzioni di comunicazione aziendale flessibili e a prova di futuro che guidano la modernizzazione in un mondo in rapida evoluzione.

I vincitori dei Mitel Partner Awards per l’Italia:

– Distributore dell’anno – Easy Com

– Partner dell’anno nel settore navale – Axians Italia

– Partner governativo dell’anno – Mead Informatica

– Utente dell’anno 2022 – Marcello Maggiora di PRISMA scrl – Fondazione Compagnia di San Paolo

“In occasione del 50° anniversario di Mitel, siamo particolarmente onorati di riconoscere il successo e la dedizione della nostra comunità di canale“, conclude Danilo Piatti. “In Mitel ci impegniamo a fornire soluzioni di Unified Communications flessibili e a prova di futuro, in grado di supportare le organizzazioni in tutti i principali mercati. Inoltre siamo particolarmente attenti nel fornire un approccio alla gestione del ciclo di vita del cliente leader a livello mondiale, assicurando che tutti i clienti, in qualsiasi fase del loro rapporto con Mitel, abbiano accesso alle migliori soluzioni di comunicazione possibile per soddisfare le loro esigenze specifiche. I nostri partner svolgono un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questi obiettivi grazie alla loro profonda comprensione delle esigenze in evoluzione dei clienti finali. Lavorando insieme, siamo ben posizionati per un’ulteriore crescita e successo, assicurando alle organizzazioni che serviamo le giuste soluzioni di comunicazione per prosperare, che siano on-premise, ibride o cloud”.