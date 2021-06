Dynabook Europe annuncia due novità ad ampliamento della gamma Tecra: i modelli A40-J da 14” e A50-J da 15”, progettati per soddisfare le esigenze dei lavoratori sempre più flessibili e ridurre il carico di lavoro dei manager IT. Affidabili, sicuri e facili da gestire, questi due notebook sono gli ultimi arrivati nella storica gamma Tecra del vendor.

Sicuri e facili da gestire sia per i manager IT sia per i lavoratori

Entrambi i dispositivi sono stati progettati per rispondere alle esigenze di sicurezza e maneggevolezza accentuate dalle nuove abitudini di lavoro flessibili. Grazie al BIOS proprietario con caratteristiche di sicurezza complete, al Trusted Platform Module (TPM) 2.0, alla crittografia di livello enterprise e all’autenticazione opzionale tramite fingerprint o riconoscimento facciale con Windows Hello, i due nuovi notebook Dynabook proteggono gli utenti da possibili minacce, oltre a soddisfare i requisiti dei PC Secured-core di Microsoft. Inoltre, un lettore di smart card opzionale aggiunge un ulteriore livello di sicurezza laddove necessario.

Anche con una forza lavoro distribuita, i manager IT possono tenere sotto controllo i dispositivi Tecra grazie alle funzionalità di gestione intelligente. Grazie a Intel® Active Management Technology (AMT) è possibile gestire facilmente i dispositivi* anche da remoto e il BIOS proprietario può essere aggiornato da remoto per assicurare elevati livelli di sicurezza.

Prestazioni elevate

I Tecra A40-J e A50-J sono dotati di caratteristiche che migliorano le prestazioni permettendo agli utenti di lavorare più velocemente. Oltre alle versioni da 28W degli ultimi processori Intel Core di 11a generazione, sono disponibili altre capacità di memoria e archiviazione, ad esempio fino a 32GB di RAM su 2x SO-DIMM DDR4 3200 e fino a 1TB di storage SSD OPAL 2.0. La tecnologia grafica Intel® Iris® Xe aumenta ulteriormente le performance, in aggiunta alla nuova e silenziosa tecnologia di raffreddamento a doppia ventola. I due dispositivi offrono anche una straordinaria autonomia – fino a 10,4 ore¹ e una funzione di ricarica rapida che fornisce il 40% di batteria in soli 30 minuti, perfetta per un’intera giornata lavorativa.

“Con oltre 35 anni di esperienza, Tecra è la nostra gamma più venduta e rinomata in tutto il mondo per resistenza, mobilità ed eleganza”, ha commentato Damian Jaume, presidente di Dynabook Europe. “I due nuovi notebook presentati oggi sono stati progettati secondo questi stessi principi, integrando le tecnologie più recenti per supportare pienamente una forza lavoro sempre meno vincolata a una postazione fissa”.

Comfort e design

I notebook Tecra A40-J e A50-J sono stati sviluppati per bilanciare portabilità e prestazioni con un design premium.

Progettati pensando alla mobilità, il modello A40-J pesa 1,45kg* ed è dotato di un ampio display antiriflesso da 14″ HD o FHD in soli 18,9mm, mentre A50-J vanta uno schermo antiriflesso da 15″ in 19,9mm, le dimensioni ideali per l’utente di oggi. Il case si caratterizza per un motivo ondulato e in rilievo, mentre il rivestimento antibatterico nell’elegante colore Mystic Blue limita la formazione di batteri potenzialmente pericolosi fino al 99%.

I dispositivi si caratterizzano per la cornice sottile e una chiusura facile da aprire, per un avvio veloce e un lavoro confortevole per tutta la giornata. Lo schermo può essere facilmente ruotato a 180 gradi per una rapida condivisione dei documenti. L'A40-J offre opzioni touchscreen per una maggiore praticità e, al tempo stesso, un'ampia tastiera retroilluminata con Clickpad o SecurePad opzionale su entrambi i dispositivi. L'A50-J è inoltre dotato di un tastierino numerico.

Sempre in contatto

I nuovi Dynabook Tecra offrono una vasta gamma di strumenti per giornate lavorative produttive e collaborative, indipendentemente da dove ci si trovi. Una videocamera HD con un otturatore per la privacy, doppi microfoni con cancellazione del rumore compatibili con Cortana e altoparlanti stereo di qualità con elaborazione audio DTS si combinano per consentire videoconferenze senza interruzioni.

Resistenza testata

Progettati e costruiti nel centro di ricerca e sviluppo di Dynabook, tutti i componenti dei modelli A40-J e A50-J sono stati concepiti per durare. Ogni chassis è stato testato rigorosamente secondo i più recenti standard MIL-STD-810H per resistere a qualsiasi ambiente di lavoro attraverso test di caduta, temperatura, umidità, vibrazioni e urti. Inoltre, la tastiera senza cornice resistente al versamento dei liquidi** garantisce un’ulteriore sicurezza contro eventuali incidenti.

Connettività all’avanguardia

Sulla scrivania dell’ufficio, nello studio di casa o anche sul tavolo della cucina, entrambi i dispositivi offrono tutte le connessioni necessarie: due porte USB-C abilitate a Thunderbolt 4 per ricarica veloce, trasferimento dati e visualizzazione esterna fino ad un massimo di quattro monitor. Gli utenti possono connettersi ad altri dispositivi con facilità grazie alle altre porte full-size tra cui HDMI 2.0, LAN e porte USB-A 3.2, oltre a uno slot Micro SD. Per una connessione wireless veloce e affidabile, i nuovi Tecra sono dotati di Intel® 802.11ax (WiFi 6) e, per un’esperienza “on-the-move”, sarà disponibile nel corso dell’anno anche un modello con funzionalità LTE opzionale.

I nuovi Tecra A40-J e A50-J saranno disponibile da luglio 2021.