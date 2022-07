MPS su cloud: Kyocera nominata “Major Player” da IDC

In tema MPS, Kyocera Document Solutions ha annunciato di essere stata riconosciuta “Major Player” nelle valutazioni dei fornitori da parte di IDC proprio per i Managed Print Services basati su cloud e la stampa in ambienti di lavoro distribuiti.

Queste valutazioni si basano sulla metodologia IDC MarketScape, che valuta i prodotti e i servizi dei fornitori leader nelle rispettive aree e analizza le capacità di ciascuna azienda di soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti, in particolare nell’ambito della recente decentralizzazione della forza lavoro.

Il “Worldwide Cloud MPS Hardcopy 2022 Vendor Assessment” si concentra sui servizi di stampa contrattuale basati sul cloud, come gli MPS, per gestire l’utilizzo dei dispositivi, mentre il “Worldwide Print in the Distributed Workforce 2022 Vendor Assessment” valuta i prodotti e i servizi che supportano i flussi di lavoro documentali e di stampa di una forza lavoro ripartita fra ufficio e casa.

Kyocera Document Solutions sta consolidando le soluzioni ECM/CSP, che consentono un co ntrollo e un utilizzo completo delle informazioni in tutta l’azienda. Sulla base di questa ampia gamma di soluzioni, l’azienda è stata premiata per aver fornito servizi in grado di soddisfare al meglio le mutevoli esigenze dei clienti, comprese quelle legate a una forza lavoro decentralizzata.

Inoltre, fornisce dispositivi multifunzione e stampanti con eccellenti prestazioni ambientali ed economiche, nonché una serie di software che migliorano la sicurezza o consentono l’integrazione operativa, come l’acquisizione e la gestione dei documenti.

Poiché la forza lavoro si sta sempre più suddividendo fra uffici tradizionali e uffici domestici e satellitari, l’impegno di Kyocera Document Solutions è di continuare a soddisfare le esigenze dei clienti con hardware, soluzioni e servizi che li aiutino a migliorare la produttività e ad affrontare le nuove sfide.