MSP e Attiva Evolution: innovare attraverso l’as a service

Gestire piattaforme IT critiche e realizzare perimetri di sicurezza capaci di tenere al sicuro i dati e i sistemi informatici è una sfida quotidiana impegnativa e onerosa. Lo è in termini di risorse hardware, software e soprattutto di know-how. Le aziende faticano a trovare personale con competenze specialistiche e per questo scelgono di avvalersi di partner in grado di affiancarsi, se non sostituirsi in toto, al personale IT interno: i Managed Services Provider (MSP).

Le dinamiche di mercato: il settore dei servizi IT è in forte crescita

Dal 2021 a oggi si sono avuti incrementi significativi nel volume d’affari degli MSP. E per il prossimo triennio è prevista un’ulteriore crescita del mercato. Da pochi servizi erogati, si sta già assistendo a una forte espansione sia orizzontale, con un ampliamento dei servizi offerti oltre ai canonici antivirus e backup, sia verticale, con soluzioni di cyber security e automazione volte a massimizzare il rendimento del personale tecnico. Un trend confermato anche a livello internazionale e che vede il settore dei servizi IT in crescita di oltre dieci punti percentuali nel biennio 2023-2024, in base alle stime di Gartner.

La risposta alle difficoltà del mercato: il Managed Service Provider (MSP)

Oggi, dunque, la figura del MSP è cruciale nel panorama aziendale, soprattutto delle PMI, poiché a questo professionista è demandata – a seconda delle esigenze – la governance degli ambienti IT che alimentano il business e/o la gestione continuativa di soluzioni di sicurezza. A questo deve fare seguito un’ottima capacità di comunicazione con il cliente sullo stato della propria infrastruttura IT e una consulenza esperta sui margini di miglioramento dei sistemi di sicurezza. Per fare ciò è necessario avvalersi di innovative soluzioni tecnologiche.

Tuttavia, nello scenario italiano attuale, un MSP si trova in una posizione tutt’altro che semplice, poiché spesso le aziende che non hanno strumenti simili al proprio interno, mancano di competenze e si scontrano con una sovra-offerta tecnologica che rende la scelta delle soluzioni alquanto intricata. Per avere successo, è fondamentale che l’MSP diventi una guida per i propri clienti all’interno della struttura organizzativa aziendale e che, grazie ad un continuo aggiornamento di competenze e conoscenze, sappia guadagnarsi la loro totale fiducia.

Non solo distributore ma partner. Il ruolo chiave di un MSP Manager

È qui che entra in gioco Attiva Evolution, la divisione a valore di Attiva SpA. Facendo leva sul suo forte know-how nel mondo della Cyber & Data Security, ha compreso il grande valore degli MSP e ha avviato negli ultimi mesi un piano d’azione mirato, con l’obiettivo di affiancare i partner MSP nella corretta scelta degli strumenti e nella formazione continua del personale, mettendo a disposizione la propria esperienza.

Per offrire il miglior supporto, assicurando al contempo una visione delle evoluzioni del settore a medio-lungo termine, la Business Unit è in grado di rappresentare un punto di contatto strategico fra produttori e utilizzatori di soluzioni tecnologicamente avanzate all’interno del canale IT.

«Il lavoro degli MSP è fondamentale per mantenere le aziende operative – spiega Marco Zamponi, MSP Manager di Attiva Evolution – Gli MSP di successo saranno quelli che riusciranno a coniugare al loro interno la disponibilità di personale altamente qualificato con l’utilizzo di strumenti efficaci. Strumenti che devono essere quanto più possibile sinergici tra loro. In Attiva Evolution assicuriamo ai partner la formazione necessaria, il supporto tecnico pre e post vendita e una visione del mercato proiettata al futuro. Anticipare i tempi e farsi trovare pronti ad affrontare le sfide imminenti è l’unica via perseguibile per uno sviluppo sostenibile e innovativo in un mercato che si evolve sempre più rapidamente».

I punti di forza di Attiva Evolution

In uno scenario di marcata digitalizzazione, di hybrid working e di grande complessità delle piattaforme informatiche – e gravato da un’enorme carenza di personale qualificato -, Attiva Evolution si propone come un partner autorevole ed affidabile, forte di un know-how altamente specializzato e di grande esperienza nel settore delle soluzioni di Cyber e Data Security.

Un partner capace di selezionare gli strumenti migliori dei brand più accreditati e di assicurare un facile accesso agli strumenti di formazione e aggiornamento delle competenze. «Seppur fondamentali, in Attiva Evolution non ci basiamo solamente su dati teorici. Le competenze e il know-how acquisito in anni di lavoro sul campo rappresentano un valore aggiunto che ci caratterizza. Conosciamo le esigenze e le problematiche dei nostri clienti perché le abbiamo affrontate noi stessi», conclude Marco Zamponi.