N-able espande la sua rete di distribuzione globale

N-able, azienda software globale che aiuta i provider di servizi IT a fornire soluzioni di monitoraggio e gestione da remoto, protezione dei dati come servizio e sicurezza, continua il suo impegno nel supportare i partner globali ampliando la rete dei propri distributori, come annunciato durante la recente conferenza per i distributori tenutasi a Salisburgo, in Austria. N-able offre a MSP e rivenditori IT formazione, assistenza pre e post vendita e competenze sui prodotti locali.

N-able continua ad ampliare il panorama distributivo in America Latina, Europa e Medio Oriente, portando il numero totale di attuali distributori N-able a oltre 80, in 50 paesi, che si rivolgono a più di 6.500 MSP e rivenditori IT.

Di recente, si è tenuta la prima conferenza in presenza per i distributori N-able dopo la pandemia, che ha accolto oltre 44 distributori da ogni parte del mondo in rappresentanza di quasi 30 paesi. Durante una ricca serie di incontri N-able ha aggiornato i distributori su alcuni dei più importanti obiettivi per il prossimo anno per assicurarsi che MSP e rivenditori IT dispongano delle prestazioni, della protezione e della collaborazione necessarie per servire al meglio i propri clienti e sfruttare al massimo l’opportunità crescente di erogare servizi gestiti. I distributori hanno ricevuto riconoscimenti in una serie di categorie chiave che riflettono i successi in termini di new business, crescita, fidelizzazione e sicurezza. Fra i principali vincitori:

Top Global Growth, 2022: ADDEE , Brasile

Best Newcomer, 2022 : Computer 2000

“La preziosa partnership avviata con i nostri distributori in tutto il mondo ci permette di soddisfare al meglio le specifiche esigenze dei mercati internazionali e di aiutare MSP, rivenditori IT e relativi clienti a raggiungere gli obiettivi di crescita prefissati. Gli incontri in Austria sono stati estremamente proficui ed è stato bello incontrarci di persona e condividere storie e idee”, ha dichiarato Johannes Kamleitner, vicepresidente delle vendite del gruppo N-able. “Abbiamo un’ampia presenza sul canale a livello globale e vogliamo assicurarci di offrire supporto nel miglior modo possibile. Grazie ai nostri distributori, i partner potranno collaborare nello stesso fuso orario, il che riduce i tempi di risposta e le visite in loco e favorisce la comprensione delle esigenze del mercato locale, ad esempio gli standard relativi ad assistenza e sicurezza dei dispositivi”.

La continua espansione della rete di N-able offre ai distributori l’accesso a:

Risorse di vendita e marketing per favorire la crescita del business nei mercati locali

Corsi di formazione concepiti in base alle specifiche esigenze dei distributori

Budget e campagne di marketing

Tecnici di vendita che offrono consulenze pre-vendita per l’intero portafoglio di prodotti, inclusi gestione della rete, backup e sicurezza

“È sempre una buona idea confrontarci con nuove realtà e per questo dobbiamo ringraziare N-able, che ha davvero fatto le cose in grande anche questa volta”, ha raccontato Mario Menichetti, CEO di Cips Informatica. “Oggi siamo più consapevoli e lo dobbiamo anche al nostro rapporto di fiducia con N-able, che, grazie a questi eventi, ci sprona a migliorare e a condividere il nostro know-how con i partner sul campo. Tutto questo ci incoraggia a individuare insieme la strada giusta per consentire a noi e ai partner di raggiungere gli obiettivi aziendali e di crescita previsti”.