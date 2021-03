Il PFU EMEA Partner Portal nasce per supportare al meglio il canale di vendita consentendo ai partner di collaborare in maniera più efficace

PFU EMEA Partner Portal è la nuovissima piattaforma di PFU EMEA dedicata ai partner di canale. Progettata per essere il punto di riferimento per i partner, fornisce accesso a tutte le informazioni necessarie per creare proposte di successo con le migliori soluzioni di acquisizione e trasformazione digitale per i clienti.

PFU EMEA Partner Portal combina l’apprezzato Imaging Channel Portal, l’Imaging Alliance Program e il programma fedeltà Imaging Rewards in un’unica piattaforma unificata, e rappresenta l’ultima fase del costante investimento di PFU EMEA a sostegno della comunità di canale. Il portale consente ai partner di accedere a informazioni dettagliate relative alle soluzioni e software di PFU EMEA, tra cui immagini, materiale pubblicitario, prezzi e altro ancora. Attraverso Imaging Rewards i partner sono in grado di registrare le vendite e raccogliere punti che possono essere riscattati in prodotti o corsi di formazione.

Il portale include anche l’accesso a materiali di marketing e ricerche di mercato, come il recente Fujitsu Image Scanner Organisational Intelligence Report 2020, che esamina come la trasformazione digitale favorisca l’intelligenza organizzativa e le opportunità create per il canale. Sono disponibili kit di sviluppo software (SDK) per i fornitori specializzati per creare soluzioni integrabili in progetti di trasformazione digitale. Il portale è accessibile da qualsiasi luogo e dispositivo connesso.

Sviluppato con Impartner, una delle principali piattaforme di gestione delle relazioni con i partner a livello mondiale, il portale è il risultato di un ampio programma di investimenti e consente maggiori opportunità e collaborazione, a garanzia e supporto della crescita futura del canale.

“Un principio fondamentale del nostro business è quello di divulgare il flusso di conoscenze a livello mondiale, e questo si estende agli investimenti e allo sviluppo di strumenti di supporto per i nostri partner di canale nei loro obiettivi di vendita e sviluppo di soluzioni,” sottolinea Mike Nelson, Senior Vice President, PFU (EMEA) Limited. “PFU EMEA Partner Portal è la perfetta piattaforma di collaborazione, un punto di contatto unico che fornisce tutte le informazioni in un ambiente innovativo e coinvolgente che permetterà ai nostri partner di continuare a proporre soluzioni di acquisizione delle immagini ai loro clienti con l’aiuto di PFU EMEA”.