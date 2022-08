Netalia e Cometa, insieme per espandere i confini del cloud

Il Public Cloud italiano Netalia e Cometa, primario distributore a valore aggiunto con più di vent’anni di esperienza e un portafoglio prodotti che comprende più di 80 brand, annunciano la loro partnership strategica.

L’accordo è in linea con la mission di Netalia, che grazie ai suoi servizi innovativi e all’infrastruttura ad alte performance punta ad accompagnare le imprese italiane nel percorso di cloud transformation, aumentandone l’agilità, la resilienza e la competitività. Attraverso la partnership con Cometa, Netalia può estendere la propria proposta cloud e i suoi servizi innovativi a tutto l’ecosistema IT, diventando parte dell’offerta integrata di molti player del mercato.

“Quello che proponiamo non è una semplice rivendita di servizi, ma un rapporto basato su un’alleanza”, dichiara Michele Zunino, AD Netalia. “In questo modo condividiamo con i distributori e i loro clienti un percorso di sviluppo. Attraverso l’accordo con Cometa vogliamo fare in modo che ognuno dei soggetti coinvolti possa esprimere il proprio valore, consolidando il rapporto con i clienti finali e creando sinergie a supporto della competitività della filiera ICT nel nostro paese. Si tratta di un passo importantissimo per la realizzazione di questo progetto.”

Netalia è il primo Cloud provider ad entrare nell’offerta Cometa e rappresenta un fattore abilitante per il distributore, che può integrare nuovi servizi e modelli, arricchendo l’offerta del canale a beneficio di partner e clienti finali. Inoltre, il sodalizio dimostra l’approccio innovativo dell’azienda, che da anni va oltre la pura distribuzione di prodotto e punta ad affiancare i clienti verso proposizioni di servizi in linea con le mutevoli esigenze del mercato.

“Accogliamo questa partnership con entusiasmo, per ampliare ulteriormente la gamma di soluzioni a valore offerte ai nostri Dealer Partner” – continua Wanda Belluzzi, BU Enterprise Manager di Cometa – “È un ulteriore passo avanti per nuove opportunità di business da cogliere assieme ai nostri clienti e a quanti sceglieranno di sposare il nostro progetto di crescita.”