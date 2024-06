Philips Evnia: conosci i nuovi modelli eye-friendly ideali per il gaming

Sempre attenta alle ultime tendenze tecnologiche, Philips presenta i nuovi monitor Evnia 27M2N3200A e Evnia 24M2N3200A. I due nuovi modelli, che si aggiungono alla gamma di monitor Evnia 3000 del brand, sono progettati per gli appassionati di gaming e sono dotati di una ricca serie di funzioni come Fast IPS, Full HD, frequenza di aggiornamento di 180 Hz, HDR10 e Smart Crosshair, che insieme garantiscono ai giocatori un’esperienza di gioco sempre coinvolgente e soddisfacente.

Azione fulminea e senza lag

I monitor Philips Evnia 27M2N3200A e 24M2N3200A sono un’ottima soluzione per i giochi più intensi e competitivi di oggi. I loro display Full HD proiettano l’immagine sullo schermo fino a 180 volte al secondo, dando vita a immagini estremamente fluide che consentono agli utenti di mirare e sparare con estrema precisione. Oltre a una frequenza di aggiornamento di 180 Hz, questi modelli includono un pannello Fast IPS con tempi di risposta più rapidi rispetto a quelli di un monitor standard, in grado di raggiungere un tempo di risposta GtG di 1 ms con l’impostazione massima di overdrive.

A velocità così elevate, le immagini rischiano spesso di passare in secondo piano, ma non con questi monitor. Grazie alla combinazione di un MPRT di 0,5 ms e di un’elevata frequenza di aggiornamento, le sbavature, il tearing e il motion blur sono praticamente eliminati. Questo garantisce una nitidezza e una chiarezza impeccabili, anche nei momenti più intensi e frenetici. Il Low Input Lag migliora ulteriormente la reattività, riducendo al minimo il ritardo tra l’input del comando e l’esecuzione sullo schermo.

Caratteristiche specifiche per un gaming migliore

I monitor Philips Evnia 27M2N3200A e 24M2N3200A offrono ai gamer una serie di funzioni progettate appositamente per migliorare l’esperienza gaming. Smart Crosshair migliora la precisione di puntamento degli utenti (e quindi aiuta a individuare più facilmente i nemici), mentre l’OSD ad accesso rapido consente di accedere a diverse opzioni con effetti di miglioramento automatico. La modalità Sparatutto in prima persona migliora invece le scene scure in modo da rendere più visibili gli oggetti nascosti, mentre la modalità Racing offre colori elevati e tempi di risposta rapidissimi e la modalità Real Time Strategy include la tecnologia SmartFrame, in grado di evidenziare aree specifiche per regolazioni mirate delle dimensioni e dell’immagine. Oltre a queste caratteristiche che aumentano le prestazioni, Smart Crosshair facilita l’individuazione dei nemici, la mira e i colpi. Con queste caratteristiche, nessun avversario sarà più al sicuro.

Caratteristiche eco-compatibili

In linea con l’impegno di Philips per la tutela dell’ambiente, i nuovi modelli Evnia 27M2N3200A e 24M2N3200A incorporano tecniche eco-compatibili, tra cui un telaio composto per l’85% da plastica riciclata post-consumo e per il 35% da plastica riciclata nei piedini e nella copertura superiore dei monitor.

La tcnologia eye-friendly dei monitor Philips Evnia

Affinché il gioco sia piacevole, il comfort fisico è d’obbligo. Per questo motivo, i Philips Evnia 27M2N3200A e 24M2N3200A sono dotati di tecnologie per il benessere fisico, come la modalità LowBlue e la tecnologia Flicker-free, sviluppate per ridurre l’affaticamento degli occhi. Per un maggiore comfort durante le lunghe sessioni di gioco, entrambi i modelli sono dotati di un supporto regolabile in altezza che consente agli utenti di ottenere l’angolo di visione ottimale, favorendo una migliore postura. Inoltre, la parte superiore del monitor può essere utilizzata come gancio per le cuffie, favorendo l’organizzazione sulle scrivanie dei gamer.

Prezzi e disponibilità per i Philips Evnia 27M2N3200A e 24M2N3200A

Per i gamer che desiderano un’azione veloce, fluida e coinvolgente a un prezzo accessibile, i Philips Evnia 27M2N3200A e 24M2N3200A sono la scelta ideale.

Il Philips Evnia 27M2N3200A sarà disponibile da metà giugno a un prezzo consigliato di €199,00. Il Philips Evnia 24M2N3200A sarà disponibile sempre da metà giugno a un prezzo consigliato di €169,00.