NFON con Daktela sul mercato europeo dei contact center

NFON, provider europeo di servizi di comunicazione aziendale voice centric in cloud, e l’azienda leader nel mercato ceco delle soluzioni contact center as a service (CCaaS), Daktela, hanno annunciato la loro partnership strategica nel campo delle soluzioni di contact center basate su cloud. L’obiettivo dell’accordo tra le due aziende è quello di ampliare il portfolio prodotti di NFON nel mercato del CCaaS ed espandere significativamente questa area di business.

Il nuovo prodotto contact center omnicanale “Contact Center Hub” aprirà la strada verso questa direzione.

Il prodotto è stato presentato per la prima volta a Londra in occasione della Call & Contact Centre Expo, che si chiude oggi. Con Contact Center Hub, NFON commercializzerà nei suoi mercati di punta un prodotto che offre funzioni di contact center personalizzare per organizzazioni di livello enterprise, che possono essere scalate idealmente anche per aziende di piccole e medie dimensioni. NFON prevede di rendere questa soluzione disponibile a partire dal Q2 2022.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Klaus von Rottkay, CEO di NFON AG: «C’è una forte pressione che spinge le imprese europee a tenere alto il proprio livello di digitalizzazione con l’obiettivo di rimanere competitive, soprattutto quando si tratta di comunicazioni aziendali. L’interfaccia di comunicazione con il cliente è il principale fattore di successo. Mentre le grandi aziende sono spesso già un passo avanti, molte delle piccole e medie imprese si trovano soltanto all’inizio di questo importante processo. Grazie alla partnership con Daktela, offriamo alle aziende europee una soluzione tecnologica all’avanguardia. Vediamo in Daktela un partner forte, in grado di portare il marchio di qualità ‘Made in Europe’ nelle nostre soluzioni».

NFON, Daktela e i plus di Contact Center Hub

Numerosi studi evidenziano[1] che la digitalizzazione delle interfacce utente sta diventando sempre più importante per le aziende di tutte le dimensioni. Inoltre, c’è una domanda crescente verso soluzioni di contact center professionali, ma facili da usare. Gli elementi chiave che Contact Center Hub soddisfa pienamente includono la possibilità di contatto attraverso tutti i canali di comunicazione (comunicazione omnicanale), capacità d’integrazione, affidabilità e supporto.

Per Richard Baar, CEO e founder di Daktela: «Abbiamo iniziato a concentrarci sul mercato del contact center in una fase iniziale. Questo mercato ha le sue caratteristiche specifiche, che includono soprattutto la richiesta di elevati criteri di affidabilità, supporto e di un certo grado di adattabilità. Grazie al nostro prodotto siamo diventati rapidamente il fornitore leader. Ora stiamo entrando in una fase di espansione insieme a NFON».

Il mercato del CCaaS europeo rappresenta circa il 27% del mercato totale del contact center, che nel 2020 valeva circa 778 milioni di dollari USD. Fino al 2027 si prevede un tasso di crescita medio del 17% all’anno, che corrisponde a circa 2,3 miliardi di dollari. Le aziende con 50-1.000 dipendenti – lo sweet spot strategico di NFON – rappresentano circa l’80% del mercato totale CCaaS in Europa.

Come concluso da Jan Forster, CMO di NFON AG: «Nonostante il mercato della UCaaS si stia ancora sviluppando rapidamente, la prossima evoluzione è già vicina. La comunicazione aziendale non coincide più con la comunicazione convenzionale sotto forma di chiamate telefoniche, video, riunioni, ma continuerà a svilupparsi lungo la catena del valore dell’azienda. La partnership strategica tra Daktela e NFON ci dà ora l’opportunità di sfruttare il potenziale di un ulteriore mercato in Europa. L’integrazione nei processi e nel contatto con i clienti saranno due elementi fondamentali per favorire un ulteriore sviluppo del business. Intendiamo mappare entrambi gli aspetti all’interno della nostra offerta commerciale».

