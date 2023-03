Novità ai Global Good Awards 2023

Per il quarto anno consecutivo, Canon EMEA è partner ufficiale dei Global Good Awards, iniziativa focalizzata sulla sostenibilità. Accanto alla categoria Young Champion of the Year, Canon ha introdotto un nuovo riconoscimento dedicato alla formazione, che premierà le aziende che hanno implementato il Canon Young People Programme.

Le iscrizioni per le categorie Canon Young Champion ed Education sono già aperte.

Il Canon Young Champion of the Year Award premia giovani promotori del cambiamento in tutti i settori della sostenibilità che usano il loro esempio per incoraggiare le persone ad agire. Il premio nasce come estensione del Young People Programme di Canon EMEA, che offre ai giovani le conoscenze, le competenze e la fiducia di cui hanno bisogno per affrontare le problematiche di sostenibilità utilizzando la creatività e il pensiero critico.

L’anno scorso, Nabilah Chowdhury, vincitrice della categoria Under 21, è stata premiata per il suo impegno a favore del cambiamento climatico, organizzando manifestazioni per il clima a Sydney e dibattendo la questione come giovane delegata dell’ONU.

Da allora, ha continuato la sua campagna ed è stata recentemente invitata presso la sede di Canon UK per ricevere una fotocamera reflex e condividere il suo lavoro ispiratore. Peter Bragg, Sustainability & Government Affairs Director di Canon EMEA, ha dichiarato “ Siamo lieti di sponsorizzar e i Global Good Awards per il quarto anno consecutivo e non vediamo l’ora di ricevere le candidature che arriveranno nei prossimi mesi a dimostrazione del duro lavoro e dei risultati raggiunti da giovani sostenitori per la sostenibilità, dalle scuole e dalle ONG .”

Per determinare il vincitore del Canon Young Champion of the Year Award di quest’anno, è stata annunciata una giuria fonte d’ispirazione, che include Ally Zlatar, attivista, artista e vincitrice del Dianna Award, Georgina Stevens, consulente per la sostenibilità e autrice dei libri Be the Change, e la fotografa e Canon Ambassador Laura El Tantawy.

Inoltre, Canon presenta il premio YPP Partner of the Year Award, che rende omaggio al lavoro dei partner del settore dell’istruzione che hanno avviato un Canon Young People Programme a partire dal 2022. Steve Kenzie, Executive Director UN Global Compact Network UK, grazie alla sua esperienza nel mettere in comunicazione aziende internazionali ai fini del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, farà parte della giuria nel valutare le candidature di scuole e ONG che hanno organizzato workshop sull’imaging in collaborazione con Canon. Accanto a Steve, nella giuria per la categoria Education, troviamo Hassan Raja, ex partecipante del Canon Young People Programme e attuale Responsabile per le comunicazioni digitali del sindaco di Londra.

I vincitori della categoria Canon saranno presentati insieme ad altri vincitori del premio GGA durante la cerimonia di premiazione virtuale che si terrà il 12 luglio e parteciperanno a un evento dedicato ai vincitori GGA che si svolgerà il 12 ottobre e riunirà i finalisti 2023 per discutere di come apportare un cambiamento positivo.

Informazioni sulla categoria Canon Young Champion of the Year

Il premio si divide in due categorie – Under 16 e Under 21 – entrambe a partecipazione gratuita e aperte ai partecipanti dei Canon Youth Programme e ai giovani sostenitori esterni. I giudici valuteranno i contributi presentati da più candidati per iscrizione, per esempio gruppi o fratelli che hanno lavorato insieme per sostenere una buona causa. Le iscrizioni sono aperte e si chiuderanno il 28 aprile 2023.

Per partecipare, i candidati dovranno presentare un contributo scritto di massimo 1.000 parole e fino a 6 immagini per raccontare la loro storia e il cambiamento cui hanno contribuito. Basandosi sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i contributi presentati potranno focalizzarsi su qualsiasi forma di sostegno nell’ambito della sostenibilità ambientale e sociale, dalle iniziative delle comunità locali fino ai progetti internazionali.

I vincitori dello Young Champion Award riceveranno i biglietti per la cerimonia virtuale dei Global Good Awards insieme a una fotocamera Canon EOS 250D, un kit obiettivo e un obiettivo 50mm. I finalisti riceveranno anche una fotocamera Canon EOS 4000D, un kit obiettivo e un certificato. Il vincitore dell’Education Award riceverà un trofeo e un certificato.

I partecipanti possono presentare la loro candidatura personalmente se hanno più di 18 anni, in caso contrario possono essere nominati da un genitore, un tutore, un’azienda o l’ente benefico per cui lavorano.