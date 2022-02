Nuove nomine in Extreme Networks

Extreme Networks annuncia la nomina di due top manager nella propria organizzazione internazionale di vendita: Scott Peterson nel ruolo di Senior VP Global Channel Sales, e Mark Dellavalle in quello di Senior VP Global Systems Engineering.

Entrambi riportano al Chief Revenue Officer Joe Vitalone.

Scott Peterson, come Senior VP Global Channel Sales, sarà responsabile dello sviluppo dei canali di vendita Extreme e delle strategie di go-to-market dei partner. Peterson ha più di 20 anni di esperienza nella vendita di soluzioni high tech, e proviene da Mitel, dov’era Chief Revenue Officer. In precedenza, ha lavorato 15 anni in Verizon, in diversi ruoli. Ha un Master in Business Administration all’Università del Colorado, e un Juris Doctor al College of Law e una laurea in Scienze Politiche all’Università dell’Iowa.

Mark Dellavalle, come Senior VP Global Systems Engineering, guiderà il team globale di ingegneria dei sistemi di Extreme Networks, per rafforzare ulteriormente la struttura di consulenza tecnica di Extreme. Dellavalle è entrato in Extreme nel 2019 in seguito all’acquisizione Aerohive, e ha più di 30 anni di esperienza nell’ingegneria dei sistemi e nelle vendite. Prima di Aerohive, ha ricoperto diversi ruoli di leadership presso Cisco Systems. Ha una laurea in informatica ed elettronica presso il DeVry Technical Institute, e diverse certificazioni di settore.