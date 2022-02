Nuovo accordo da Aggregator per Arrow Electronics

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha siglato un nuovo accordo con Broadcom per ricoprire il ruolo di Cybersecurity Aggregator in esclusiva per l’intero portfolio software di Symantec, supportando tutti i clienti delle piccole e medie imprese nella regione europea.

In base al nuovo accordo di Aggregator, attivo già dall’1 febbraio, Arrow Electronics è il distributore esclusivo delle soluzioni Symantec per i partner di canale, e in ultima analisi per i clienti, nel segmento SMB, in Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

A tal proposito, Arrow Electronics ha già annunciato che predisporrà molteplici iniziative per consentire alla community dei partner di canale di cybersecurity di realizzare, e di essere ricompensati finanziariamente, nel garantire nuove Customer Experience, aumentando la fidelizzazione dei clienti e aiutandoli a crescere.

Le iniziative di Arrow come Symantec Cybersecurity Aggregator

Supportate da Broadcom Software, le nuove iniziative di Arrow includono il lancio di un programma per i partner di canale, strumenti di vendita, un programma ‘try & buy’ e prezzi basati sul valore, consentendo ai partner di focalizzare gli investimenti nelle specifiche attività di cybersecurity sui prodotti di Symantec.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Eric Nowak, President di Arrow Enterprise Computing Solutions nell’area EMEA: «Questo è un risultato entusiasmante per Arrow Electronics in Europa, poiché il segmento dei clienti SMB continua a offrire grandi potenzialità per noi e per i nostri reseller. Siamo determinati nel contribuire alla continua crescita del business di Symantec investendo in risorse che aiuteranno i nostri rivenditori a incrementare le loro vendite di soluzioni Symantec e a fornire loro tutti gli strumenti necessari. I nostri partner di canale riusciranno anche a incrementare il profitto sul mercato, fornendo le soluzioni Symantec alle organizzazioni SMB, includendo quelle imprese che ancora non usano Symantec. Con il portfolio di cybersecurity di Symantec, i reseller avranno un supporto di alta qualità, ottimi incentivi, prezzi basati sul valore e un coinvolgimento di alto livello per garantire la migliore Customer Experience ai clienti».

Gli investimenti previsti da Broadcom Software consentiranno ad Arrow Electronics nel ruolo di Aggregator di fornire servizi e supporto best-in-class, e aiuteranno i partner di canale a garantire progetti vincenti sui clienti, le implementazioni di alta qualità e un time to value più breve. Inoltre, incentivi e strumenti di deal registration saranno messi a disposizione dei partner di canale per premiare la crescita nel segmento dei clienti SMB.

Come concluso da Cynthia Loyd, Vice President of Global Enterprise, Partner & Commercial Sales di Broadcom Software: «La nostra collaborazione fornirà soluzioni innovative di sicurezza cloud a un ritmo accelerato per i clienti di tutte le dimensioni, tra cui il settore SMB, in modo più efficiente e affidabile. Il segmento SMB è fondamentale per Broadcom Software, stiamo investendo in questo comparto e forniamo ampie risorse per costruire fiducia e sicurezza nella nostra collaborazione e invitiamo i nostri rivenditori Symantec a unirsi ad Arrow Electronics in questo percorso che assicurerà il successo reciproco».