OpenText presenta il nuovo Global Partner Network unificato

OpenText, the Information Company, annuncia il nuovo OpenText Partner Network unificato, un ecosistema che riunisce i partner di OpenText e della recentemente acquisita Micro Focus, per offrire un supporto strutturato e maggiori opportunità a un network di oltre 30.000 partner. Grazie a un unico framework standardizzato, i partner avranno ora accesso alle vaste competenze in materia di Information Management di OpenText, che darà loro accesso alle migliori soluzioni per offrire un elevato valore aggiunto ai propri clienti.

“Mentre portiamo avanti la nostra vision e la nostra strategia opentext.ai, l’OpenText Partner Network diventerà un ecosistema fiorente che favorirà la collaborazione e l’innovazione. OpenText sta investendo in R&D per sviluppare tecnologie avanzate su cui i nostri Partner potranno basarsi. Insieme aiuteremo i clienti di tutto il mondo a migliorare e proteggere i dati e i flussi di informazioni fondamentali, per trarre vantaggio dall’AI”, ha dichiarato Sandy Ono, Chief Marketing Officer di OpenText. “Siamo inoltre impegnati nella co-innovazione con i nostri partner per offrire un valore eccezionale ai clienti. Insieme, porteremo cloud e AI a nuovi livelli”.

“Se l’AI generativa sta superando il periodo di hype iniziale, ora si inizia a dover garantire un ritorno sull’investimento quantificabile”, ha dichiarato Darryl Gray, Global Vice President of Software Partner Solutions di SAP. “SAP è determinata a creare un ecosistema di AI aziendale per il futuro che integri la nostra suite di applicazioni di business di punta e che aiuti i clienti a sbloccare il loro pieno potenziale. Sosteniamo la vision alla base della strategia opentext.ai di OpenText e siamo certi che le ultime innovazioni consentiranno ad aziende di ogni dimensione e settore di portare le proprie attività a livelli inimmaginabili.”

Il nuovo programma OpenText Partner Network include:

OpenText Partner Program for Enterprise Partners – un unico framework standardizzato con aspettative, processi e vantaggi coerenti a livello globale e legati alla crescita futura

OpenText Cloud Acceleration Program – rivolto ai partner di fascia media, si basa sulla creazione di nuove opportunità di business e di crescita per i partner attraverso l'offerta public cloud di OpenText

OpenText Aviator Thrust for Partners – una nuova ed entusiasmante offerta per i partner che crea soluzioni personalizzate per i clienti utilizzando i servizi API di OpenText Cloud per supportare i clienti nel loro AI journey o per creare soluzioni specifiche per il settore

OpenText SolEx Program – un'iniziativa che rende i partner un'estensione dei prodotti OpenText grazie a soluzioni congiunte, che soddisfano le specifiche esigenze del mercato

OpenText Partner Network è attiva in 150 Paesi nel mondo ed è già disponibile per tutti i partner idonei.