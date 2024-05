Dispositivi Galaxy: con l’aggiornamento One UI 6.1, più AI per tutti

L’Intelligenza Artificiale si democratizza con Samsung Electronics. L’azienda tecnologica ha infatti annunciato che le funzionalità di Galaxy AI, inizialmente lanciate sui prodotti top di gamma della serie Galaxy S24, saranno disponibili su altri dispositivi Galaxy grazie al nuovo aggiornamento One UI 6.1, studiato per favorire la democratizzazione dell’AI mobile. L’aggiornamento è stato reso disponibile per le serie Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 e Tab S9, mentre il roll out ufficiale è iniziato a marzo.

Dalla data di rilascio, Samsung ha visto 8,8 milioni di utenti scaricare e utilizzare attivamente le funzionalità Galaxy AI. I dati di utilizzo crescono di giorno in giorno ed entro la fine del 2024 Samsung punta ad avere oltre 100 milioni di utenti che usufruiscono delle funzionalità Galaxy AI in tutto il mondo.

Le funzionalità AI introdotte nei dispositivi Galaxy

Con un numero ancora maggiore di utenti con dispositivi Galaxy che possono beneficiare delle funzioni Galaxy AI per migliorare la loro comunicazione, gli utenti stanno già scegliendo le loro funzioni preferite tra quelle disponibili. Le funzionalità AI più apprezzate sin dal lancio includono funzioni Galaxy AI come Traduzione Live, Trascrizione Live, Assistente Chat e Cerchia e Cerca con Google.

Quasi il 75% degli utenti con dispositivi Galaxy Z Fold5, l’80% degli utenti di S23 Ultra e quasi il 65% degli utenti di Tab S9 in Europa hanno scaricato l’aggiornamento One UI 6.1, rendendolo uno degli aggiornamenti software più popolari di sempre di Samsung.

Dopo il successo del primo rollout di One UI 6.1, ad aprile Samsung ha annunciato la seconda fase di rollout, che porterà Galaxy AI su un numero ancora maggiore di smartphone e tablet Galaxy. La copertura si estenderà alla serie Galaxy S22, ai telefoni pieghevoli Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 e ai tablet della serie Galaxy Tab S8 a partire da maggio.