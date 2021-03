Oskar Lapp, il fondatore del Gruppo LAPP scomparso nel 1987, il 20 marzo 2021 avrebbe compiuto 100 anni. Qui la sua storia

Oskar Lapp è stato un grande inventore e imprenditore che ha influenzato il settore delle tecnologie di connessione in tutto il mondo creando, insieme alla moglie Ursula Ida Lapp, un’Azienda di fama internazionale. Il 20 marzo 2021, il fondatore del Gruppo LAPP, specializzato nello sviluppo e produzione di soluzioni integrate nella tecnologia di connessione e cablaggio, avrebbe spento 100 candeline.

“Ancora oggi nostro padre è considerato un modello di riferimento. Senza Oskar Lapp il Gruppo non esisterebbe. Continuiamo ogni giorno ad onorare il suo lavoro, di tutta una vita, con la più profonda gratitudine. Sarebbe stato molto orgoglioso che l’Azienda ora sia guidata dalla terza generazione”, dichiara Andreas Lapp, Presidente di LAPP Holding AG.

“Mio marito era un uomo coraggioso ed estremamente talentuoso”, afferma Ursula Ida Lapp, oggi novantenne, in merito a suo marito, scomparso il 25 aprile 1987. Oskar Lapp, nato nel 1921 a Benshausen, in Germania, è uno dei quattro figli di una famiglia di artigiani. Già da bambino dimostra spirito d’inventiva e una spiccata attitudine per l’ambito tecnico. Dopo l’esperienza come prigioniero di guerra e la fuga dall’allora Repubblica Democratica Tedesca attraverso la “Frontiera Verde”, nella metà degli anni Cinquanta ricomincia una nuova vita con la sua famiglia nella Germania dell’Ovest.

Lavora inizialmente in qualità di Responsabile della Germania meridionale presso Harting ed è qui che le sue idee innovative attirano l’attenzione: per Harting crea, ad esempio, il suo primo connettore rettangolare industriale. In virtù dei frequenti incontri con i Clienti, Oskar Lapp conosce perfettamente le esigenze di mercato, in particolare delle connessioni elettriche che risultavano sempre molto laboriose: i conduttori, infatti, erano tutti neri o grigi e gli ingegneri avevano difficoltà nella corretta assegnazione. Ciò implicava un processo complesso per identificare i conduttori, noto come test di continuità. Oskar Lapp ha dunque l’intuizione di realizzare un cavo flessibile con conduttori colorati: nasce così ÖLFLEX, il primo cavo di controllo e comando fabbricato industrialmente e altamente resistente all’olio, che ha rivoluzionato il settore delle tecnologie di connessione, stabilendo standard qualitativi ancora validi in tutto il mondo.

Nel 1959, Oskar e Ursula Ida Lapp fondano l’azienda grazie ad un prestito bancario di 50mila marchi. Come per molte startup moderne, l’attività imprenditoriale inizia dal garage della loro casa a Stoccarda: Oskar gestisce le vendite mentre Ursula si occupa di contabilità, ordini, logistica e, allo stesso tempo, anche dei figli piccoli. Nel 1963, la famiglia inaugura la prima vera e propria fabbrica per la produzione dei cavi ÖLFLEX e, nel 1976, apre una società controllata internazionale negli Stati Uniti, un passo allora insolito per le realtà a conduzione familiare.

Con ÖLFLEX, Oskar Lapp è il primo imprenditore a brandizzare un prodotto industriale, oltre ad offrire anche sistemi precablati con una scelta fino a 130 conduttori colorati e un servizio di taglio a misura, secondo le esigenze del cliente. Le vendite crescono rapidamente e, nel tempo, vengono aggiunti: i sistemi per trasmissione dati UNITRONIC, la gamma HITRONIC di cavi, connettori e adattatori per la trasmissione con fibra ottica, i pressacavi SKINTOP, i sistemi SILVYN di protezione e trasporto per cavi, i connettori industriali EPIC, la famiglia completa ETHERLINE per trasmissione dati con tecnologia Ethernet e, infine, i sistemi di marcatura FLEXIMARK.

Oskar Lapp posiziona l’Azienda sul mercato in qualità di Partner unico per tutte le tecnologie di connessione: una formula tutt’ora considerata vincente. “L’ambizione e il duro lavoro, coniugati a una chiara visione di ciò che è veramente importante, hanno consentito a nostro padre di condurre l’Azienda al successo. Era un uomo perseverante, con grande spirito imprenditoriale e innovativo, valori che ancora oggi costituiscono il DNA di LAPP” commenta Siegbert Lapp, Presidente del Supervisory Board di LAPP Holding AG.

Dopo la scomparsa di Oskar Lapp nel 1987, Ursula Ida Lapp e i due figli Siegbert e Andreas Lapp assumono la direzione e, sotto l’egida di quest’ultimi, l’Azienda conosce un’ulteriore espansione internazionale e specializzazione sui prodotti. Più recentemente, anche due nipoti hanno assunto incarichi all’interno del Gruppo: Matthias Lapp ricopre il ruolo di CEO per l’area EMEA e il Sud America e Alexander Lapp è Responsabile della digitalizzazione e dell’e-business. Oggi, LAPP conta oltre 4.500 dipendenti in tutto il mondo, 20 siti produttivi e oltre 40 filiali commerciali. Collabora, inoltre, con circa 100 rappresentanti internazionali.

In memoria di Oskar Lapp, la famiglia ha istituito nel 1992 la Oskar Lapp-Foundation che supporta i giovani impegnati nella ricerca cardiovascolare, a cui la fondazione assegna ogni anno l’Oskar Lapp Research Prize e, ogni due, l’Oskar Lapp Grant, un contributo per l’acquisto di attrezzature.